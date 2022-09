A suspensão do edital de leilão da concessão de rodovias

Apartes

No final da tarde quarta-feira, o Governo do Estado anunciou a suspensão do leilão da concessão das rodovias estaduais do Vale do Taquari. Assim, está adiado o leilão que iria acontecer no próximo dia 1º de setembro em São Paulo, na Bolsa de Valores, e, que definiria a futura concessionária privada a ser responsável pelas obras do bloco que compreende trechos das rodovias ERS-128, 129, 130, RSC-453 localizadas no Vale do Taquari e ERS-135, 324, e BR-470 que conectam Nova Prata, situada no Alto Taquari a Erechim no Norte do Estado.

A suspensão de edital foi comemorada por entidades e líderes da Região, entre as quais, Ardêmio Heineck, que coordenou o movimento contrário, uma vez que numa consulta popular, feita para saber o que a população pensava, 98,1% das pessoas eram contrárias ao modelo apresentado. Como recurso para barrar o edital neste momento antes das eleições, foram ajuizadas ações por parte da ACL, ACIE, Acisam. A da Acisam, dirigida por Adelar Steffler, foi feita em nome da diretoria e associados pelo advogado Diego Girelli. O que Arroio do Meio espera, por exemplo, é que o novo modelo leve mais em conta valores dos pedágios, comprometimento de entregas por parte da empresa que vai assumir.

O futuro concessionário terá obrigação de duplicar 282, 7 quilômetros de rodovias, com destaque para a duplicação da ERS-324, no trecho entre Marau e Passo Fundo e a duplicação da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio.

Ficamos tristes e chocados com a notícia da morte trágica em acidente de trânsito de Antonio Weck, candidato a deputado federal, na última terça-feira. O conhecemos aqui no jornal. Esteve no final de junho e numa ocasião anterior, por motivações políticas em Arroio do Meio. Na sua visita, deixou por escrito um material vasto sobre seu posicionamento ideológico e motivações para entrar na política, onde entre outras bandeiras, o advogado, professor da Unisinos, empresário, disse que de certa forma, “a situação atual (cenário político) é uma consequência da nossa omissão, em favor do Estado, da responsabilidade pela qualificação das crianças e jovens, do nosso ambiente, de nosso futuro. Nossos antepassados, especialmente as primeiras gerações de imigrantes europeus que colonizaram nossas terras, não esperaram pelo Estado para resolver seus problemas. Por sua condição, sua religião e sua cultura tinham clareza de propósitos e uma tradição de associativismo e de responsabilidade comunitária, que os induzia à solução autônoma dos problemas e busca persistente do futuro que queriam para si e seus filhos. Estradas, escolas, igrejas, hospitais, salões comunitários, tudo era constituído pelo esforço associativo dos cidadãos de sua comunidade. Não sem discussões, disputas políticas, ou diferenças de visão; não sem renúncias, sacrifícios e dúvidas… Precisamos recuperar nossa capacidade de pensar e de agir em conjunto, de discutir nossos problemas e de desenhar novos consensos, de assumir nossas responsabilidades como cidadãos…” O trecho faz parte de um dos materiais distribuídos, este denominado de carta aos gaúchos.

Circulamos pela Expoagas, na terça-feira, dia da abertura, e sempre é uma satisfação encontrar tantas empresas da região e seus diretores, colaboradores, bem como fornecedores e compradores. O presidente da entidade, Antonio Cesa Longo, no discurso de abertura sintetizou o que representa o evento ao afirmar que o setor de supermercados e as indústrias que fazem parte da cadeia de abastecimento, “mostraram sua essencialidade durante a pandemia, trabalhando em todos os momentos para manter a população gaúcha abastecida. Entendemos que os colaboradores do setor são heróis, já que junto com setores como o da saúde entre outros estiveram na linha de frente o tempo todo.”

Ainda, segundo seu presidente, o supermercado é um setor feito por pessoas e que precisam e gostam de gente. Atualmente, o setor representa mais de 7% do PIB gaúcho e emprega diretamente mais de 124 mil pessoas.

Para defender grupos privilegiados, corporativismo, e velho sistema político arraigado em instituições, estão ocorrendo absurdos. Alguns defendem a democracia no papel e em manifestações ensaiadas, mas não necessariamente nas ações concretas. Usam o instrumento para fazer qualquer coisa, inclusive infringir a lei, com o uso da força. Estamos assistindo aqui no Brasil a casos de censura, a partir de conversas de Whatsapp, como se estivéssemos ensaiando uma ditadura, hoje vigente em países vizinhos. Ou é o que, intimidar e calar jornalistas independentes, empresários, trabalhadores, que anseiam por uma participação livre e mais ativa no processo político e/ou por apoiarem um presidente eleito pelo povo, que defende com coragem valores como a família, liberdade e a Pátria?

