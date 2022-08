A personalidade no umbigo

Trilhos Urbanos

Muitos quando se referem a falhas de caráter de algumas (ou muitas) pessoas, recorrem com frequência à região abdominal em expressões tipo “parece ter o rei na barriga”, para a arrogância, ou “vive em função do próprio umbigo”, sobre o egoísmo. Aliás, segundo o psicólogo alemão Gerhard Reibmann, essa depressão cutânea, originada a partir da cicatriz do corte do cordão umbilical, pode definir, por meio da análise de seu formato, a personalidade de cada pessoa, semelhante ao que nos habituamos a ler nos horóscopos e influência dos astros celestes em nosso estado de espírito, via astrologia.

A matéria foi publicada inicialmente no vetusto e conservador tabloide inglês The Sun, mas ao pesquisar sobre o tema encontrei uma meia dúzia de outros jornais ou sites comentando sobre a teoria que tem até nome próprio – onfalomancia – inicialmente usada para prever a quantidade de filhos que uma mulher teria, a partir da quantidade de nós formados no cordão umbilical de seu primogênito. Mas agora vai além, indicando, é claro, sem nenhuma evidência científica, a expectativa de vida e personalidade de nós, seres humanos.

A coisa anda tão bagunçada com tanta gente escrevendo mentiras e outros tantos acreditando nessas inverdades, que um pouco de bom humor e fantasia pode até nos divertir, ao nos vermos, diante do espelho tentando se autodecifrar observando o próprio umbigo. Tentei achar o tal livro, mas encontrei apenas o que seriam os seis formatos básicos de umbigos e suas consequências na vida de cada um, conforme publicou o jornal britânico e que reproduzo abaixo.

Umbigo horizontal: define uma pessoa complexa, com força nas emoções. Desconfiado, mas quando confia, a outra pessoa é muito importante em sua vida. Vertical: autoconfiante e generosa, com tendência a ser emocionalmente estável. A matéria do The Sun diz que este tipo de umbigo é muito procurado em cirurgias plásticas. Mas se o umbigo é para fora, ao contrário de constranger por seu estilo “rendido” como diria minha avó, representa um ser otimista de caráter forte, perseverante.

Os outros três tipos são o profundo/redondo: geralmente em pessoas modestas, equilibradas, retraídas. O umbigo oval, vejam só, está no centro de uma pessoa gentil, amorosa, cautelosa e delicada, mas que magoam facilmente. Por último, aquele de formato indefinido, meio fora de centro no abdômen, pobre coitado, segundo o psicólogo alemão, pode estar relacionado a pessoas que vivem à base de grandes oscilações emocionais.

Não levo muito a sério esse tipo de assunto, mas agora, em período de eleições, poderíamos sugerir um teste de caráter, junto à declaração de bens dos candidatos, do formato de seus ilustres umbigos. Com foto e laudo médico é claro. Quem sabe aí, possamos tirar alguma conclusão mais efetiva, já que no discurso, muitas vezes a coisa é definitivamente temerária e inconclusiva.

