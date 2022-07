Viver é sonhar

Em Outras Palavras

Como dizia aquela musiquinha do comercial do Bamerindus… “o tempo passa, o tempo voa”. Pais de primeira viagem ouvem à exaustação a advertência de que o “tempo passa muito rápido”. E que logo os petizes serão adolescentes e num piscar de olhos estarão dando-lhes netos.

Aos 62 anos já é rotina fazer balanços, seja de vida ou profissional. É uma tarefa com prós e contras, como tudo na vida. Olhar para trás para traçar uma retrospectiva garante recordação de momentos felizes, de conquistas, de motivos de orgulho. Também gera arrependimento, frustrações, uma certa melancolia. Pensar que tudo poderia ser diferente – para melhor, claro! – deixa um gostinho amargo.

Sou fanático pela profissão que abracei há mais de 40 anos. Esta paixão, associada à ansiedade e uso abusivo de adrenalina impedem que me aposente, embora isso, oficialmente, tenha acontecido há alguns anos. Sempre sob a desculpa de que é preciso trabalhar “para manter os boletos em dia”, sigo adiante, agradecendo a Deus por irrecusáveis convites de trabalho.

As escolhas são desafios muitas vezes contaminados pela emoção. Com o avançar da idade se aprende a pensar antes de responder, ponderar até a data limite para a tomada de decisão. É um aprendizado permanente, especialmente para estressados como este que vos digita.

As fantasias estão latentes, adormecidas, mas sempre vivas.

Contidas, porém sempre dispostas a saltar para a realidade

Sessentão assumido, por vezes esbarro em devaneios sobre a realização de velhos sonhos que cobertos de mofo e bolor repousam no baú das reminiscências. Um deles, nutrido há décadas, é o de morar à beira mar, em um lugar de clima ameno durante todo o ano, com custo de vida condizendo com a condição de aposentado “de verdade”, vivendo de bermuda e havaianas.

Outro flerte com mudanças sugere sair do burburinho da cidade grande para voltar às origens. Mais uma vez, no entanto, o temperamento irrequieto faz o bom senso imperar. Morar numa cidade pequena e pacata, daquelas que fecha o comércio ao meio-dia – uma típica rotina do nosso interior – e com pouca agitação poderia comprometer a ideia de dias felizes, longe do cotidiano de cumprir horários, bater metas, estabelecer indicadores de produção profissional. Será possível romper as correntes de compromissos, horários, reuniões, relatórios e preocupação constante com as obrigações?

Enquanto mantenho hábitos de acordar às 6h para trabalhar diuturnamente, resultado da paixão pela comunicação, as fantasias continuam latentes. Talvez adormecidas, mas sempre vivas. Contidas, porém vivas e dispostas a saltar para a realidade. Por que não?

Por daiane