Veteranos colocam faixas de campeão

Esportes

A equipe de Veteranos do Rui Barbosa que havia se sagrado campeã do Campeonato Municipal de Veteranos – Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer, organizado pela Lafa, realizou no domingo, dia 26, a festa de colocação de faixas. A coroação foi para atletas, comissão técnica e dirigentes envolvidos com a equipe. Para fazer a colocação das faixas o clube convidou o grupo dos Amigos do Roque de Lajeado que recebeu reforço do Time das Estrelas. Após a solenidade e a disputa de uma partida, os integrantes das duas equipes participaram do almoço de confraternização na sede do Rui Barbosa, que serviu churrasco.

Por daiane