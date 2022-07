Tempos de novas histórias

Resenha do Solano

Num dos últimos Bailes dos Estados presenciais do Rotary Club de Arroio do Meio, realizado em Rui Barbosa, o empresário Gilmar Borscheid me disse que o sonho dele era ser baterista. Ele desistiu da música cedo porque não conseguia fazer a primeira virada de Another Break Free do Queen, hit que estava estourado mundialmente, pois entendeu que não servia para música e deveria se dedicar a outras frentes.

Musicalmente eu consegui ir um pouquinho além do que o Gilmar e muitos que trocaram de caminho em definitivo, sem um sucesso aparente. Mas assim como outros, não caí fora completamente porque manjo da arte e dos processos.

Com quase duas décadas no circuito underground – ainda não fiz meu primeiro botox, mas já contribuí o tempo mínimo exigido para aposentadoria nas profissões oficiais que tive ao longo da vida (leiteiro, frukeiro e jornalista), e lancei dois álbuns autorais: Apocalipse Eterno da Existência (2010) e ERS-482 (2013) – e alguns clipes, com minha antiga e extinta banda Dorsia.

Na próxima segunda-feira, por volta das 19h, estarei divulgando o teaser clipe da música “Coração Incontrolável”, que integra a primeira obra autoral solo “Tempos de Liberdade”, com 15 faixas inéditas do gênero Rock. O clipe vai ao ar na quarta-feira, 13 de julho – Dia Mundial do Rock.

As músicas estão masterizadas desde dezembro de 2021 e serão lançadas individualmente nos próximos meses, por meio de clipes, reels e áudios nas principais plataformas e distribuidoras de conteúdo musical, além de rádio do gênero.

UM MISTO DE SENTIMENTOS

O trabalho tem como tema central paixões, romances e pautas sociais, como política, economia, trabalho, esporte, paisagens, clima, diversão e superações. Algumas composições vêm sendo escritas e pré-produzidas há pelo menos duas décadas, mas só foram concluídas durante a pandemia, pois demandavam de uma maturidade técnica e poética.

Tudo que está ali é orgânico. Timbres verdadeiros captados da forma mais natural possível. A poesia também é verdadeira, não apenas letrinhas coladas em melodias já existentes, traduções ou adaptações. Quando iniciamos o processo de produção, em meados de abril de 2021 e encerrado em setembro, o desafio era cumprir uma missão incompleta na minha vida, pois ao longo dos anos me dediquei e investi muito na música, pra deixar morrer assim. Além de ser uma oportunidade de me reencontrar, colocar um ponto final numa fase legal, porém, imatura, turva e ultrapassada e marcar um recomeço. É também uma forma de colaborar com demais músicos e público em geral, sobre como a maturidade é importante para sermos mais absolutos e obstinados no que queremos[…]. Para tudo na vida há um tempo e um local certo para as coisas acontecerem. O amor também é assim, por isso é raro”.

TEMPOS DE LIBERDADE

As gravações das guitarras, baixo, violão e vozes foram feitas no meu estúdio particular – 482/1450, em Arroio do Meio. Bateria e percussão foram gravadas pelo baterista Ramon Antônio Kraemer, no Estúdio Boca de Sons, em Santa Cruz do Sul, onde também foi feita a mixagem e masterização. A produção teve acompanhamento do produtor Frederich Helfer.

O primeiro single *Coração Incontrolável* está sendo lançado junto ao clipe gravado em maio deste ano, com participação da modelo arroio-meense Caroline Bildhauer e foi filmado pela OnStage Filmes. A produção e direção de bastidores contou a participação da jornalista Maica Viviane Gebing. A distribuição e demais agenciamentos será realizada pela Atua Produtora.

A produção dos próximos clipes está aberta a parcerias comerciais e merchandising alinhados com a identidade musical proposta, que tem um público fiel, mas poucos representantes no mainstream. É um espaço nobre para diferentes produtos, estabelecimentos e serviços […]. O foco por momento não são apresentações, isso vai depender do desejo do público, e não do mercado e promotores de eventos.

O trabalho é como um “livro da vida”, com a consolidação de um misto de sentimentos e emoções vivenciados ao longo de mais de duas décadas, que aos poucos será compartilhado com os amantes do rock ‘n’roll. Só quem lida com a arte sabe do esforço e dos investimentos envolvidos em busca de um aprimoramento técnico e sentimental que, na maioria das vezes, é incompreendido por uma sociedade consumista e materialista. A fase underground foi boa para a busca do overground na música e fora dela. Precisava encerrar esse capítulo para me sentir livre na busca por novos desafios.

Antes que falem por mim, eu continuo trabalhando no jornal O Alto Taquari, com muita honra. Zoeiras a parte, um dos motivos que me levaram a concluir esse trabalho é a possibilidade de estar no roll das atrações que vão estar na inauguração da ponte para Colinas na próxima década. Ou na melhor das hipóteses, ter uma participação na construção dessa ponte e outras. Óbvio que esse não foi o objetivo. Tem muita história boa sendo escrita fora da música e do jornalismo que, por enquanto, seguem em stand-by.

Por daiane