Sicredi Região dos Vales recebe homenagem da Dália Alimentos

O Sicredi Região dos Vales recebeu recentemente uma homenagem da Dália Alimentos, pelos seus 40 anos de história. Na ocasião, o presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, e o diretor Executivo, Roberto Scorsatto, receberam pelas mãos do presidente do Conselho de Administração da Dália, Gilberto Antônio Piccinini e do presidente-executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas uma placa em homenagem aos 40 anos da Instituição Financeira Cooperativa.

O momento foi de reconhecimento as quatro décadas de atividades da Cooperativa na região, promovendo o desenvolvimento das localidades onde atua, auxiliando os associados e fomentando o crescimento da região.

O Sicredi Região dos Vales foi fundado nas dependências da Dália, a partir da união e da força de vontade de 26 produtores rurais, associados da Cooperativa de Alimentos. Hoje, passados 40 anos, com a parceria contínua, empenho e cooperação ao longo do tempo, é evidente o crescimento de ambas as cooperativas, associados e região.

Para Ricardo Cé, presidente do Sicredi Região dos Vales, receber a homenagem da Dália é gratificante e motivo de felicidade. “A Dália Alimentos foi o berço do Sicredi e a parceria construída e consolidada ao longo dos anos, traz ainda mais significado à homenagem que recebemos. É uma honra para o Sicredi estar ao lado da Dália, valorizando os princípios que nos trouxeram até aqui, comprometidos com a obra daqueles que um dia sonharam juntos. São duas cooperativas que buscam o desenvolvimento da região e dos seus associados, por isso vamos seguir atuando para que a parceria se fortaleça a cada dia e que juntos possamos continuar cooperando por uma região mais próspera”.

Segundo Gilberto Antônio Piccinini, presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, o Sicredi é um excelente parceiro. “O Sicredi é um braço econômico forte que aporta recursos financeiros tanto à Cooperativa quanto aos produtores associados, fomentando a expansão da produção agropecuária no campo, como também da produção industrial, o que nos permite expandir a marca Dália nos mercados nacional e internacional. Somos duas cooperativas que reconhecem os valores da cooperação e sua importância para o desenvolvimento da região”.

