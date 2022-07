Sicredi Região dos Vales beneficia 170 entidades e projetos sociais da região

O Alto Taquari

Uma noite especial para celebrar a solidariedade e exaltar as iniciativas dos 18 municípios

da área de atuação da Cooperativa contemplados com o projeto Juntos pela Região

Incentivar as iniciativas das comunidades e dos associados faz parte da forma de atuação do Sicredi Região dos Vales. Apoiar e fazer parte de ações que promovam o desenvolvimento da região, que fortaleçam a integração, o bem-estar, a solidariedade e o relacionamento entre as pessoas e comunidades, sempre esteve presente na trajetória de 40 anos da Cooperativa.

Por meio do projeto Juntos pela Região, o Sicredi Região dos Vales incentiva ações sociais nos 18 municípios da sua área de atuação. Em 2021, foram contempladas 126 entidades ou projetos sociais.

Neste ano, a Cooperativa realizou um trabalho em conjunto entre colaboradores e comunidade, para identificar iniciativas e entidades que realizam ações relevantes nos municípios, para incentivar a realização e a continuidade de um número maior de entidades e projetos da região.

Com isso, em 2022, 170 entidades e projetos sociais contaram com a cooperação do Sicredi Região dos Vales, contribuindo para a realização de importantes ações nas áreas de cultura, educação, esporte, inclusão, saúde, segurança, solidariedade e sustentabilidade.

Como forma de celebrar a solidariedade, parabenizar e agradecer a todos os representantes das 170 entidades que, diariamente, fazem uma enorme diferença na vida de tantas pessoas da região, o Sicredi Região dos Vales realizou um evento na última quinta-feira, 21, em sua sede em Encantado. O momento foi para valorizar as iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras que mostram na prática o que é cooperação.

Na noite também foi apresentado um vídeo sobre o trabalho das entidades beneficiadas no projeto. O vídeo, intitulado Juntos pela Região, discorre sobre as ações e os benefícios que essas iniciativas trazem para as comunidades locais, evidenciando a sua responsabilidade e a diferença que fazem na vida de tantas pessoas que são atendidas por estes projetos/entidades.

Após, os convidados assistiram à palestra “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”, com Steven Dubner. Professor formado em Educação Física, que se especializou em esporte para pessoas com deficiência no Brasil e nos Estados Unidos. Ele foi técnico da Seleção Brasileira em várias modalidades e atuou no Comitê Paraolímpico Brasileiro e na Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas.

Além disso, Dubner é um dos fundadores da ADD (Associação Desportiva para Deficientes), instituição sem fins lucrativos que tem como missão promover o desenvolvimento das pessoas com deficiência por meio do esporte, da educação e de cursos de capacitação.

Na palestra, Dubner traçou um paralelo entre o esporte para deficientes e o gerenciamento de dificuldades e superação. A palestra animou e emocionou o público. Ele arrancou sorrisos, lágrimas e fortes aplausos. Steven afirma que é preciso transformar as dificuldades e crises em oportunidades. Para ele, os desafios devem ser encarados de forma positiva, porque é isso que estimula as novas conquistas. “Com um pequeno passo, não se está mais no mesmo lugar. É preciso força, coragem e ousadia para fazer algo que nunca ninguém fez”, disse.

O Presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, salientou que o projeto Juntos pela Região tem o objetivo de incentivar as entidades para que sigam realizando importantes trabalhos nas comunidades. “As nossas comunidades precisam de pessoas dispostas a contribuir para um mundo melhor. Precisamos valorizar e somar forças através do apoio e parceria com entidades e projetos que prestam relevantes serviços à sociedade. Ter pessoas nobres como vocês, à frente dessas entidades, faz com que a entidade cresça e engradece o nosso dia a dia. Isso é muito importante para seguirmos juntos cooperando com o bem-estar das pessoas que vivem aqui e com o desenvolvimento da nossa região”, afirmou.

Essa iniciativa também faz parte da intensa programação realizada pelas cooperativas em todo o Brasil conhecida como “DIA C”, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que para o Sicredi já se transformou no “mês da solidariedade”, fomentando o movimento de voluntariado e evidenciando que cooperação que se conecta, cresce.

Por daiane