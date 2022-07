Sicredi destaca programas sociais

O Alto Taquari

O Sicredi Botucaraí com sede em Soleade, realizou na quarta-feira, dia 21 de julho, uma solenidade em Fontoura Xavier, que serviu como encerramernto do programa realizado junto a entidades nos municípios onde o Sicredi possui unidades de atendimento. O programa, que foi realizado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social do Sicredi, tinha como objetivo incentivar as iniciativas das comunidades.

Em Puso Novo, foram escolhidos cinco programas desenvolvidos pelas Comunidades de Santo Antônio da Divisa, Nossa Senhora do Caravágio de Barro Preto, Paróquia Santo Antônio, Emei Raio de Sol e a Rádio Éco da Serra. Cada entidade recebeu como prêmio o valor de R$ 4 mil, totalizando R$ 20 mil para o município de Pouso Novo. A solenidade teve a presença da direção do Sicredi e a gerência de Pouso Novo. O prefeito Moacir Severgnini também marcou presença. Na oportunidade, o prefeito disse que a intenção da Administração Municipal é sempre estar presente nesses momentos, mostrando a importância e a valorização da população nessas conquistas.

Por daiane