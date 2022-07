Rui Barbosa recebe Aapf de Bento Gonçalves

O Alto Taquari

Na manhã de sábado a Escola de Base Rui Barbosa tem confrontos válidos pela Liga Gaúcha de Futsal, em Arroio do Meio, diante da Aapf de Bento Gonçalves. Os jogos ocorrem no ginásio da Escola João Beda Körbes. Às 8h30min joga a categoria Sub-09 e às 10h a Sub-11.

COPA PIÁ – Pela Copa Piá, sediada no Parque do Imigrante em Lajeado, a Escola de Base Rui Barbosa tem nove confrontos nas semifinais e triangulares decisivos, na tarde deste sábado.

Na quadra 01 do pavilhão 01, às 13h40min, a categoria 2014B encara o Xaropinho, e às 17h, a 2014A pega a Prata da Casa. Na quadra 02 do pavilhão 01, às 13h40 a 2013B joga com o Acessus GrêmioA, e às 14h20min a 2013C encara o AcessusB. Às 15h40min 2013A enfrenta o Pratas da Casa.

Na quadra 01 do Pavilhão 02, às 15h a 2012B pega o Acessus Grêmio, e às 15h40 a 2012A enfrenta a Prata da Casa. As duas agremiações também se enfrentam na quadra 02 do pavilhão, às 13h40min envolvendo a categoria 2009 e às 15h40min a 2011.

Por daiane