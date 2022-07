Reunião Pública discute obras de duplicação da BR-386

O Alto Taquari

A Câmara de Vereadores de Marques de Souza promoveu uma reunião pública com representantes da CCR Viasul para discutir sobre as obras de duplicação da BR-386. O encontro foi realizado na tarde de quarta-feira, dia 29, e conduzido pelo vereador Amenófis Stacke (Republicanos). Estiveram presentes o coordenador de Engenharia da CCR, Fábio Hirsh, prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertz, vice-prefeito, Lairton Heineck, demais vereadores, autoridades e comunidade local.

Hirsh apresentou aos presentes o plano de duplicação da rodovia e os desafios da obra, que abrange neste primeiro momento 20,3 quilômetros de pistas duplicadas, além de passarelas, elevadas, vias marginais, retornos, entre outras obras. “Todas as solicitações recebidas, são encaminhadas para análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que faz uma avaliação técnica da necessidade de aceitar, ou não, a solicitação recebida”, explica. Hirsh ainda destacou que a concessionária não pode realizar obras por vontade própria e precisa da aprovação do órgão federal para fazer alterações no contrato.

Os vereadores aproveitaram o encontro para apresentar e encaminhar as demandas da comunidade e pedir explicações sobre algumas obras. A principal dúvida é em relação aos acessos às propriedades e demais vias que atualmente são utilizadas como entradas para outras localidades.

O prefeito Fábio Mertz destacou a magnitude da obra e os reflexos dela para Marques de Souza. “Já temos benefícios para nosso município em virtude da duplicação da BR-386 e muito mais está por vir”, lembrou. O chefe do executivo municipal falou também que diariamente chega ao conhecimento da municipalidade diversas situações referentes a duplicação. Ao final de sua fala ainda sugeriu a participação de algum membro da comissão nas reuniões mensais que ocorrem com a CCR Via Sul e o Poder Executivo. “Com a representação da comissão nos nossos encontros periódicos é possível ter o esclarecimento das situações para a Câmara de Vereadores e para a população”, propôs. O engenheiro ouviu as demandas e apresentou sugestões aos vereadores e destacou a importância da participação de membros do Poder Legislativo nas reuniões mensais que ocorrem entre a empresa e o Poder Executivo.

Por daiane