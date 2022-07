Esportes

O Campeonato Regional de Futebol da Aslivata que confirmou a participação de 18 clubes para a disputa da Série “A”, com jogos nas categorias de Titulares e Aspirantes, também definiu as chaves e a primeira rodada. O certame vai começar no dia 14 de agosto. Estão inscritos o Rui Barbosa e o Forquetense de Arroio do Meio; Sete de Capitão, Brasil de Marques de Souza, Estudiantes de Conventos, Palanque de Venâncio Aires, Juventude de Guaporé, Canabarrense de Teutônia, Juventude de Berlin/Westfália, Ouro Verde de Encantado, Fortes e Livres de Muçum, Fluminense de Mato Leitão, Boavistense de Boa Vista do Sul, Minuano de Canudos do Vale, Taquariense, Ecas de Imigrante, Cruzeiro de Cruzeiro do Sul e o Missões de Soledade. Na primeira fase, os times jogam em turno único, todos contra todos dentro da chave, com repetição da primeira rodada para que cada clube tenha três partidas em seu gramado. No final desta fase, classificam-se 16 equipes através de rankeamento. Formado o grupo de 16 clubes, iniciam os jogos pelo sistema eliminatório numa melhor de duas partidas.

Na chave “A”, jogam Rui Barbosa, Estudiantes, Ouro Verde, Cruzeiro, Taquariense e Juventude de Berlin. Na chave “B”, jogam o Forquetense, Sete de Capitão, Missões, Fortes e Livres, Ecas e o Canabarrense. Na chave “C”, estão Brasil, Juventude de Guaporé, Fluminense, Boavistense, Palanque e Minuano. Na primeira rodada, jogam pela chave “A”, em Encantado, Ouro Verde x Rui Barbosa; em Cruzeiro do Sul, Cruzeiro x Estudiantes e, em Berlin, Juventude x Taquariense. Na chave “B”, jogam em Imigrante, Ecas x Forquetense; em Canabarro, Canabarrense x Sete de Capitão e, em Soledade, Missões x Fortes e Livres. Na chave “C”, em Marques de Souza, Brasil x Juventude de Guaporé; em Boa Vista do Sul, Boavistense x Fluminense e, em Palanque, Palanque x Minuano.

Por daiane