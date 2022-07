Redes escapistas

Trilhos Urbanos

De alguma forma poderia ser tudo muito diferente. Quintais sem cercas, janelas sem grades e o povo a circular tranquilamente sem medo de bicho-papão fosse ele centrista, esquerdista ou direitista. Ó mundo lindo! Sempre céu de brigadeiro ou de civil limpinho igual a eu, você e quem não se esconde da faxina. Mas não é bem assim. A existência exige estado de alerta 24 horas nos 365 dias do ano. E aí, a grande maioria tem escapado da realidade criando um universo paralelo nas redes sociais. Epa! Não temam! Eu curto isso. Mas a coisa está chegando próximo ao exagero.

Li que pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, publicaram ainda no primeiro trimestre deste ano, um estudo demonstrando que dar uma reduzida nas redes sociais faz bem à saúde. Esta cidade inglesa está repleta de arquitetura histórica e eventos culturais bacanas e a meninada (e veteranos também) praticamente os trocou pelo rola dedo nos celulares. E eu sei que os algoritmos são quase mais eficientes que muitos de nossos amigos pois aprendem rapidinho nossas preferências.

Aí é tudo diversão. As bobagens do Tik Tok e outros nos hipnotizam e esquecemos da vida real. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada recentemente mostra que os brasileiros estão cada vez mais conectados. Em números, somos 116 milhões com acesso à internet de boa qualidade. Assim, nos tornamos o segundo povo que mais fica conectado, e o terceiro maior consumidor global de redes sociais com uma média de quase quatro horas diárias.

“Ah! Mas estou relaxado e feliz”. Esses estudos garantem que não é bem assim. O escapismo digital apenas mascara casos sérios de depressão e ansiedade e sugerem, pelo menos, uma pausa semanal em mídias sociais em nome do bem-estar. Eu mesmo, quando estou meio triste, procuro as redes.

Percebo que ao parar com o vaivém do scrolling, aquele rolar dos dedos no celular tudo volta ao que era. Quando cansamos ou não achamos mais o que ver no Instagram, Facebook, Tik Tok e outros aplicativos, ficamos meio perdidos, olhos fixos na tela do celular, um planeta de insatisfação nestas horas.

Estes estudos não pretendem demonizar as redes sociais. Quantos durante a pandemia não se distraíam com as postagens, os comentários de gente que nunca viu, mas que se integravam à rede anti-solidão dos dias difíceis? A solidão se esvai nessas horas. Então, fica a dica científica: o único jeito de manter a utilidade e bons serviços das redes, parceiras da distração, é não permitir que se transformem em um vício, um péssimo hábito, que exclui todo o resto. E aí aquela distração vira um impiedoso e egoísta cárcere, distante da realidade.

Por daiane