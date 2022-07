Professores comemoram os 15 anos do Sipram

O Alto Taquari

No dia 15 de julho, os professores associados comemoraram os 15 anos do Sipram – Sindicato dos Professores Municipais de Arroio do Meio durante evento realizado no salão de festas do Restaurante Roda Vida.

Inicialmente, os associados foram acolhidos pela vice-presidente Naiara Tres e, na sequência, pela presidente Andréa S. Lange Barth que conduziu a assembleia. Andréa manifestou a sua alegria na noite especial que celebrou os 15 anos do Sindicato e suas conquistas. Ressaltou que, se esta categoria se mantém até hoje, deve-se a união de seus associados e a persistência das diretorias. Na sequência, a professora Carla Schroeder (a 1ª presidente do sindicato) fez um breve relato da história do Sipram.

A assembleia prosseguiu com prestação de contas, seguida da fala da advogada Ana Lúcia Lopes que abordou as mudanças do plano de carreira, valor do vale-alimentação, bem como parabenizou o sindicato pelas conquistas e pela bela trajetória.

Ao fazer uso da palavra, a secretária de Educação Iliete Winck destacou que, como professora, sabe dos desafios e das conquistas desses 15 anos. Parabenizou a atual diretoria e anteriores pelo excelente trabalho em busca de uma educação de qualidade. A vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, que também exerceu o magistério, disse se sentir em casa e que a história do Sipram é a história de cada um que participou e contribuiu. Lembrou que a entidade de classe iniciou há 35 anos com o Cepram e que foi parte atuante nessa luta para garantir aos professores os seus direitos. “Grupo unido é mais forte”.

O prefeito Danilo José Bruxel falou da satisfação que em seu mandato anterior foi responsável pelo primeiro plano de carreira dos professores e reforçou a importância destes profissionais, que estão de forma permanente na linha de frente. “Se hoje temos um município que é bom e tem uma economia forte, é porque os professores vêm fazendo um bom trabalho. Contem sempre conosco”.

“Parabéns a todos que dela participam e que mantêm essa entidade viva, e a todos que contribuem ou contribuíram para o fortalecimento dessa instituição. Tem o esforço de muitos professores, tem a união de uma classe, lembrando sempre que é um trabalho voluntário. Somos uma entidade jovem, um sindicato com muitos sonhos, com muita história ainda pela frente. Que possamos comemorar muitos anos ainda”, destacou a presidente Andréa.

Na sequência, foi exibido um vídeo institucional sobre os 15 anos da entidade e feito homenagem às ex-presidentes do Sipram, bem como à atual, Andréa Barth, que conduziu os trabalhos da noite. Ao final do momento solene, foi servido coquetel e feito o brinde dos 15 anos, enquanto os professores confraternizaram.

Por daiane