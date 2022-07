O Alto Taquari

Foi concluída, ao longo desta semana, a pavimentação asfáltica em Forqueta. Os trabalhos estão sendo executados pela empresa Giovanella, vencedora da licitação. O trecho asfaltado tem 700 metros, iniciando nas imediações da Igreja de Pedra até as proximidades do Travessão Ruppenthal e Closs. A pintura do asfalto será realizada nos próximos dias.

A obra conta com emenda parlamentar de R$ 260 mil do deputado Afonso Hamm (PP), articulada pelo vereador Roque Haas, além de uma contrapartida do município. Na segunda-feira, dia 25, o prefeito Danilo Bruxel, a vice Adriana Meneghini Lermen e demais membros da Administração conferiram o andamento dos serviços realizados pela empresa Giovanella.

Por daiane