Os nervos à flor da pele

Numa pesquisa rápida na internet encontraríamos como significado a expressão usada no título como um momento em que a emoção supera a razão e ainda quando os sentimentos afloram como suor na pele.

Como se trata de crônica os fatos do dia a dia brotam na minha mente e me fazem refletir e trazer as situações a vocês para compartilhar esses momentos e mais do que isso, buscar identificação ou até mesmo a reflexão, a divergência ou convergência de ideias. Aproximar a realidade na escrita. Tornar-se próximo e isso se consegue com fatos que podem acontecer comigo e contigo.

A partir de variadas situações notei em todos os lugares um sentimento nas pessoas mais aflorado atualmente, ou seja, parecem que as defesas das pessoas estão o tempo todo prontas e a reação não é pensada e sim, colocada para fora de qualquer maneira. Fala de futebol, vem o embate e a rivalidade. Toca no assunto da política, a resposta é agressiva e nem sequer a continuidade da conversa. Pede sobre direitos humanos, alguém sempre tem uma opinião contrária. Faz um comentário sobre alguém, é porque se quer fofoca. Olha para o lado, estás paquerando. Não olhas é porque ignora. Quer dar uma opinião a alguém é invasão de privacidade. Diz um ‘não’ a aluno, funcionário, colega você está sendo ruim. Até ajudar tem sido visto como puro ou somente interesse. Assim, é difícil conviver.

A sociedade está diferente e a convivência entre pessoas requer mais cuidado e menos agressividade; pós-pandemia. As leituras, as conversas com pessoas nos fazem pensar que isso é em virtude dos sentimentos e emoções estarem trancados nas pessoas em quatro paredes durante muito tempo, na pandemia. A solidão, as doenças psicológicas, a pressão e o medo mascararam os sentimentos. E, agora, com a liberdade de volta, isso está ‘à flor da pele’. A primeira reação é mostrar-se resistente. É explodir sentimentalmente. Depois, analisar! É por conta disso, muitos julgamentos precipitados acontecem, muitos relacionamentos terminam, muitos brigam, acontece por nada ou uma resposta dada sem pensar.

É até interessante de notar o tempo em que estamos vivendo, pós-pandemia, de pessoas até estranhando caminhar sem máscara, olhares ainda de medo, desconfiados. Eventos e festas lotados, porque todos queremos nos ver, abraçar, beijar. Queremos compartilhar momentos e ideias e que isso seja feito com o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque dá para conversar sem resistência e negatividades. Dá para ajudar, opinar, dar ‘nãos’ para ajudar.

Na comunicação de empatia, mais humana torna-se muito necessária a análise, a escuta atenta, as respostas com calma e com o coração aberto. Uma ação balizada na razão também. Um equilíbrio entre a razão e a emoção. Nem só uma, nem só outra. Senão, a ação vai ter uma reação inesperada e nada eficaz.

