O sonho da vida x crueldade sem limites

Resenha do Solano

Se as pessoas vão no psiquiatra por estresse, ansiedade, fobias, depressão e outros transtornos, imagina os impactos traumáticos na vida de alguém que é vítima de uma pessoa que não tem as mínimas condições de viver numa sociedade, não respeita as famílias e as pessoas. Por diversos motivos e situações gostamos de taxar a personalidade das pessoas e não olhamos para a gente. Em meio a esses diversos perfis, temos os que se sentem mais espertos ‘passando’ o semelhante pra traz, e aqueles que gargalham da desgraça alheia. O vampirismo moderno e a tirania são cafés pequenos diante da maldade sem limites.

Em conversas com pessoas que conheceram o indivíduo preso na manhã de quarta-feira, ao longo da infância e da vida, Cuíca extrapola limites desde sempre e tem uma personalidade inimaginável. Vai além do que só má fama.

Tirando o fato de umas pessoas que voltaram a sentir medo em Arroio do Meio, e principalmente a crueldade do criminoso com a vítima, tudo isso que ocorreu, também nos faz refletir que no meio da rotina, não estamos nos contentando com o básico.

Ciclo após ciclo, elevamos nossas réguas de autocobrança, cobrança alheia e coletiva, a tal ponto que esquecemos das coisas simples, como estar bem com a gente mesmo e a boa convivência social que guardamos apenas momentos muito pontuais, como na igreja, academias ou rodízios de pizza. Não vamos levar nada junto e, se bobear, até vão furtar nossas medalhas do caixão.

CONTAGEM REGRESSIVA NAS INAUGURAÇÕES – O último sábado ficou marcado pela inauguração da rua Juscelino Kubitschek, no bairro Dom Pedro II. Há menos de uma década essa via nem estava no mapa, e já passa a ser utilizada por muitos motoristas que não têm paciência de ficar esperando no trevo. Com ou sem duplicação, o cruzamento da Dom Pedro II sobre a ERS-130 será a maior rótula de Arroio do Meio. Em meio a isso, na próxima década ocorrerá uma sequência de inaugurações de obras que já eram aguardadas há pelo menos duas décadas como a conclusão do asfaltamento da ERS-482, da VRS-811, demais estradas gerais e UTI. Óbvio que no meio disse vão surgindo outras coisas, por parte do Poder Público e iniciativa privada, muitas vezes em sintonia, além de surpresas como o pórtico. Vale ressaltar que algumas pessoas com menos de 40 acreditam que não vão ver a conclusão da ponte para Colinas em vida. Eu acredito. Claro que também tem muitas pessoas fazendo contagem regressiva para 2024.

CHAPEUZINHOS VERMELHOS E LOBO MAU TRAMBIQUEIRO II – Nas últimas semanas, algumas pessoas se queixaram da forma como estão sendo enroladas no reparo e compras de celulares em determinados locais. “Deixamos de comprar em sites”. Por outro lado, evidencia como temos que prestar mais atenção a quem confiar nosso poder de compra e principalmente quem merece ficar no comércio e prestação de serviços em Arroio do Meio.

DESAFIO MORRO GAÚCHO DE CORRIDA DE AVENTURA – Neste fim de semana ocorre o Desafio Morro Gaúcho de Corrida de Aventura de 2022 (contracapa), que em 2023 terá trecho com caiaque no rio Taquari. Quando eu tinha em torno de dez anos idade, meus amigos e eu íamos a pé da várzea do Vale do Arroio Grande até a pedreira no topo do Morro Gaúcho e voltávamos do mesmo jeito, sem mapa, GPS ou bússola. Legítimo programa de índio, feito em dias em que não rolava esporte ou banho de arroio. Era uma atividade feita por muitos jovens e famílias. Arroio do Meio tem muitos morros e várzeas a serem exploradas para todos os gostos. Virar ou não negócio depende de sintonizar demandas reais e futuras ao perfil dos espaços.

ATRAÇÃO FIXA EM ROTEIRO TURÍSTICO – No meio da semana do lançamento do meu clipe, ocorreram alguns problemas na dupla autenticação do meu Facebook pessoal, relacionadas à chave geradora de códigos. Não consegui compartilhar o material na página onde tenho o maior número de amigos. Ocorreu devido a um problema no meu telefone pessoal no fim de junho. Também perdi a maioria dos contatos no WhatsApp. Apesar de ter poucos seguidores no Instagram @solanolinck (a conta é recente) e na página profissional do Facebook (criada nesta semana, porém estou sem acesso para interagir), o número de visualizações no Youtube é satisfatório. O melhor é o feedback de quem assistiu.

Esqueci de citar na semana passada que, apesar do grande sonho de no futuro eu estar presente na inauguração da ponte para Colinas, também não descarto de, no futuro, manter esse trabalho musical como atração fixa no Roteiro Entre Vales e Arroios. Se o Guns N’ Roses apresenta praticamente o mesmo repertório há três décadas e as pessoas reclamam da voz do Axl e vão mesmo assim, talvez é o momento de inovar. Não ir até o público, fazer o público vir ao encontro. Só para descontrair um pouco.

Por daiane