O desequilíbrio e as oscilações bruscas nas cotações

Resenha do Solano

O preço do leite para o consumidor, ao redor de R$ 7, e o valor pago na propriedade, menos de R$ 3, levaram o vereador Nelson Paulo Backes (PDT), prefeito de Arroio do Meio entre 1993 e 1996, a fazer questionamentos na Câmara de Vereadores sobre onde ficam os mais de R$ 4.

O diesel, que está sem a cobrança de tributos federais desde março, alcançou patamares históricos, superando a gasolina, pela primeira vez na história. Tornou simples serviços de máquinas caríssimos e, momentaneamente, está adiando a realização de sonhos ou trazendo arrependimentos, como ter uma camioneta ou SUV 4×4 diesel.

O principal combustível utilizado no transporte nacional está em falta, e não só no Brasil. A paralisação econômica causada pelas quarentenas em 2019 e 2020 fez com que o uso de combustível despencasse, levando as refinarias a reduzirem sua produção mundialmente. Entretanto, a guerra, o boom imobiliário na China, e outras situações mudaram o cenário econômico mundial (página 5 do Normal), que só vai voltar a estabilizar a partir de 2024 se ocorrerem muitos acertos.

Até lá temos de aprender a conviver com “oscilações mais bruscas”, segundo Adelar Steffler (página 5 do Agrovale), a ponto de pensar sobre autossuficiência ou “fazer poeira na estrada” Jandir Baron (páginas 8 e 9 Agrovale). Em meio a isso, já temos 60% menos tráfego de caminhões médios e pesados (página 22 do Agrovale). Às vezes as coisas mudam repentinamente em nossas vidas, como frases de Efeito Borboleta: “O simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas”.

A autossuficiência do Brasil vai muito além da produção eficiente de alimentos e logística de qualidade. No fim do século retrasado, Universidades Federais foram criadas para transformar o país numa potência mundial de fármacos. Por incompetência, acabamos não tendo a patente de uma série de princípios ativos, porque não temos a cultura do início, meio e fim, em nossos propósitos. Pois queremos uma ‘vida fácil’, sem muito esforço mental inclusive e talvez principalmente. É só um pequeno exemplo.

Talvez teremos booms e reflexos de Cisnes Negros ocorrendo em menor proporção aqui pela volta. Antes de cair dentro de um rolo sem fim, temos o dever de analisar especulações x a real liquidez, e o que queremos afinal para nossas vidas, e pelo que queremos nos apaixonar. Claro, é mais legal ficar o dia inteiro no Tik Tok, que não tem só besteira.

SUNSET E LOUNGE NA RUA PRINCIPAL + UNIÃO DE PROPÓSITOS

A empresária da moda, turismo e advogada Mariah Kunzler (PP) fez uma boa estreia na Câmara de Vereadores, digna de nota 11, segundo fãs. Destacou que para ajudar o comércio, é preciso pensar além da Rua de Eventos e da Praça, e sim, eventualmente promover atrações de menor porte, com banquinhas de comes e bebes, e artistas locais, em determinadas quadras da rua Dr. João Carlos Machado, onde estão as principais lojas.

Muitos que acompanharam o que a vereadora falou, pensam que chegou a hora de alguém do departamento de Cultura, ou algo do gênero, promover primeiramente um encontro informal de artistas, Djs, artesãos, o próprio pessoal do comércio de vestuários, profissionais da mídia e afins. Para a classe local, num primeiro momento, se conhecer melhor, pois a partir disso pode surgir algo bem bacana, em torno de uma união de propósitos.

A FALTA DE ILUMINAÇÃO

NUMA CIDADE DORMITÓRIO X PROJETOS PARA O FUTURO

A grande pauta na Câmara de Vereadores, na quarta-feira, levantada pela oposição foi a precariedade da iluminação pública e as consequências na sensação de insegurança em Arroio do Meio. Rodrigo Kreutz foi além e cobrou a revisão e expansão do programa de videomonitoramento e, juntamente com Nelson Paulo Backes (PDT), propôs uma união dos partidos, com apoio do Executivo, para aumento dos efetivos da Polícia Civil e Brigada Militar. Que segundo ele, estão se esforçando ao máximo, dentre uma série de questões negativas na criminalidade que vem ocorrendo.

Ninguém merece estar sobrecarregado e exausto, muito menos as pessoas que têm a missão de ser ‘anjos da guarda da sociedade’. Vejo que nós, cidadãos de bem, precisamos, de vez em quando, circular pelo município entre às 22h e 4h da manhã, quando praticamente só tem leiteiros e brigadianos circulando pelas vias. Mesmo que não temos poder de fogo, podemos analisar o que está ocorrendo e mostrar para indivíduos de mau-caráter, que a ‘cidade dormitório’ que tem indústrias 24h, tem gente boa que gosta de ordem e respeito.

Se pensamos em turismo para o futuro, temos de mudar a cultura de ‘cidade dormitório’. Neste, e em muitos outros segmentos, as coisas acontecem fora do horário de expediente da prefeitura e do comércio ‘tradicional’. Ou a gente ajuda a preencher essa lacuna com atrativos e hábitos bons, ou a bandidagem vem. Nisso podem surgir coisas novas bem legais.

Por daiane