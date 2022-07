Notas para subsídio podem ser entregues a partir de segunda-feira

O Alto Taquari

A secretaria de Agricultura de Arroio do Meio começa a receber, a partir da próxima segunda-feira, dia 11, as notas de compra do subsídio do Bônus Produção. Os subsídios serão para pessoas físicas e jurídicas que apresentarem o talão, visando maior incremento da produção agrícola e pecuária. O valor do subsídio varia de R$ 193,10 até R$ 1.930,95 por inscrição estadual, sendo que as notas de compra devem ser de 1º de janeiro de 2022 até 30 de novembro de 2022.

O subsídio servirá para a aquisição de material de construção, hidráulico, elétrico, adubo químico, cama de aviário, sementes, corretivos de solo, óleo diesel, contratação de horas-máquina, contratação de empresa para o transporte de esterco líquido, contratação de empresa para o plantio, corte, colheita e transporte de cereais, sêmen bovino, mudas de forrageiras, contratação de empresa de assistência veterinária para ovinos, caprinos, bovinos e suínos, mudas frutíferas e mudas nativas.

