Muita aventura no Morro Gaúcho

No último fim de semana, 60 atletas do Rio Grande do Sul participaram do Desafio Morro Gaúcho de Corrida de Aventura. A concentração e largadas ocorreram na Sociedade Dona Rita, em Arroio do Meio. A prova envolveu as modalidades de ciclismo de montain bike, corrida a pé e orientação por mapa. O responsável técnico, Rodrigo Muradás, revela que todos os participantes terminaram em segurança e sem lesões.

A modalidade expedição de 53km teve como vencedor individual Charles Kinast/Taquara; Dupla Mista: Papaventuras (Rose Muller e Valmir Schneider)/Venâncio Aires; e Dupla Masculina: Tribo da Corrida (José C. Pascotini e Glaucio J.Venturini)/Santa Maria.

A prova de Aventura (31km) teve como vencedor individual Adriano Goebel de Santa Cruz do Sul; Dupla Mista: Tartaruga Adventure de Dois irmãos; Dupla Feminina: As Brutas de Lajeado; Dupla Masculina: Equilibrium Studio de Santa Cruz do Sul; e Quarteto Misto: Mega Race Recanto Verde de Mato Leitão.

