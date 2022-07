Momento de desacelerar!

O Alto Taquari

Psicóloga Noelí Zanotelli

CRP: 07/21853

A vida novamente se revela em um estado de graça, de amor infinito através da vida dos netos. No desvendar dos dias, no entrelaçar dos braços, no segurar entre mãos enrugadas pelo tempo e a suavidade da pele macia se revela em cumplicidade, em colo, aconchego e empatia. Uma doce e terna conexão entre olhares, avós se reconhecem nos netos, através da essência da criança que já foram um dia. Um encontro de almas. Uma relação de amor para toda eternidade.

O sol do domingo, cheiro de café e de pão, regado com um dos abraços mais doces do mundo. É aquele orgulho nos olhos por ver no que você se tornou. Os avós são a saudade que nunca acaba, uma companhia de carinho e de amor. Com certeza aquela toalha de mesa bordada e os doces brancos enfeitados jamais serão esquecidos.

A vida pode ser descrita como um livro, algumas vezes breve, mesmo que cheia de emoções, e outras vezes um enredo complexo, intenso e longo, uma verdadeira novela. O passar da vida entrega presentes e perdas como resultado do que é, claramente, viver. Muito além de ser filho, compreendemos o amor e a existência de nossos antepassados por meio dos avós, que foram elementares a nossa existência. Nos ensinam o progresso da vida e o desacelerar manso que a imensa e longínqua sabedoria exige.

Para os avós vivos, um muito obrigada. Seja pela persistência, pela coragem e pela força de resistir. Certamente uma árvore antiga, com seus inúmeros frutos, deu espaço para uma floresta imensa de esperança e é isso que os avós representam. Um mar de conquistas, o alicerce de toda a história.

Aos avós já falecidos, a lembrança e a memória imortais ao tempo. A essência daqueles que já se foram completa a vida daqueles que ficaram, como uma companhia doce que jamais abandona. Na dúvida, estarão com você, seja no pensamento ou na recordação e essa é a eternidade.

Por daiane