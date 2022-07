Médico do Hospital Estrela recebe título internacional de Ecocardiografia

Cotidiano

Dr. Stefano Busato foi reconhecido como Fellow of the American Society of Echocardiography em congresso nos Estados Unidos

O médico cardiologista Stefano Busato recebeu o título de Fellow of the American Society of Echocardiography (FASE), durante o Congresso Americano de Ecocardiografia, realizado em Seattle (EUA), de 10 a 13 de junho. O Dr. Busato é um dos 17 profissionais brasileiros que já conquistaram esse reconhecimento da maior sociedade de ecocardiografia do mundo. O médico, especializado em Cardiologia, Ecocardiografia, Ergometria e Medicina Interna, atua no Hospital Estrela há mais de cinco anos.

O Dr. Stefano também é certificado em Ecocardiografia adulto pela European Association of Cardiovascular Imaging e pela European Society of Cardiology.

“Este reconhecimento pela American Society of Echocardiography (ASE) foi muito importante pois confirma o que sempre busquei proporcionar para os pacientes de Estrela, uma Ecocardiografia avançada, com aparelhos modernos, com técnicas e padrões dos centros mais avançados do mundo em Ecocardiografia”, afirma o Dr. Stefano. “Ter o meu nome na lista de profissionais recomendados pela ASE como experts ao redor do mundo para os pacientes, não tem preço. É saber que estamos no caminho certo”, acrescenta.

Critérios

O FASE é concedido após uma ampla análise de formação, currículo e outros critérios como habilitação pelo National Board of Echocardiography dos Estados Unidos, ser considerado ecocardiografista Level III (ecocardiografia avançada), publicações de pesquisa sobre ecocardiografia nos Estados Unidos, ter ministrado aulas de ecocardio em congressos, além de participação em comissões, organizações e conselhos de eventos internacionais, ser membro efetivo da sociedade americana de ecocardio há mais de dois anos, obter cartas de recomendações de autoridades internacionais da Ecocardiografia e uma demonstração de comprometimento com o avanço da especialidade.

Por daiane