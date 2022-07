Litrafa entrega premiação

Esportes

A Liga Travesseirense de Futebol – Litrafa, presidida por Lasiê Delazeri, realiza na noite deste sábado, dia 16, a festa de entrega da premiação referente ao Campeonato Municipal de Futebol – Taça Travesseiro 30 Anos. A solenidade será realizada às 20 horas durante jantar, na sede do Clube Esportivo Travesseirense, com a presença da direção da Litrafa, Administração Municipal, dirigentes de clubes e atletas que participaram da competição disputada em duas categorias com a participação de cinco clubes: Travesseirense, Cairu, São João, Picada Essig e Juventude de Três Saltos Alto.

Pela categoria de Titulares, serão premiados o Travesseirense, bicampeão e o Cairu como vice-campeão. Na categoria de Aspirantes, o troféu de campeão será entregue para o Travesseirense e o de vice para Grêmio União de São João. Nas duas categorias também serão premiados destaques individuais.

Por daiane