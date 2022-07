Esportes

Lajeadense decide com o Esportivo vaga para Primeira Divisão do Futebol Gaúcho

O Clube Esportivo Lajeadense vive uma semana decisiva em busca de uma das duas vagas das equipes que sobem da Divisão de Acesso de 2022 para a Primeira Divisão em 2023. O grande objetivo é voltar ao principal campeonato promovido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Fora desta competição desde 2016, o Lajeadense tem como adversário o Esportivo de Bento Gonçalves.

No domingo, dia 03, as duas equipes se enfrentaram pela partida da ida da semifinal em Bento Gonçalves. O Esportivo largou na frente vencendo a partida pelo placar de 1 x 0, gol marcado aos 05min do primeiro tempo. Durante toda a etapa inicial, o Esportivo teve superioridade técnica em campo, parando com seus principais lances de ataque no goleiro Igor, de boa atuação pelo Lajeadense. Na etapa final, o Lajeadense também criou situações perigosas contra a meta do Esportivo, chegando a acertar a trave numa cobrança de falta feita por Gui Dal Pian. Mesmo perdendo, o resultado não foi considerado como um dos piores.

Agora, após uma semana de muito trabalho técnico e tático, físico e psicológico com o grupo de jogadores, o técnico Gelson Conte vai tentar reverter o resultado. Enquanto que o Esportivo se classifica com vitória simples ou empate, o Lajeadense precisa ao menos vencer com diferença de um gol para decidir a vaga nos pênaltis. Uma vitória com diferença de mais de um gol garante a classificação de forma direta para o Lajeadense, que conta com o fator local. A partida ocorre na Arena Alviazul, em Lajeado, com início às 15 horas.

Campanha

Ainda antes de começar o campeonato e durante o seu desenrolar, a direção do Lajeadense teve muitos cuidados sempre voltados para a ideia de conseguir retornar para a Primeira Divisão. Dentro de campo os números transmitem confiança para o torcedor. A campanha fala por isso. Durante o campeonato, o Lajeadense disputou 17 jogos, nos quais somou sete vitórias, seis empates e quatro derrotas. A campanha registra um aproveitamento de 52,9%. O ataque do Lajeadense teve um rendimento razoável marcando 20 gols nos 17 jogos disputados, enquanto que a defesa sofreu 14 gols.

Mobilização da torcida

Durante a semana todos os setores do Lajeadense estavam envolvidos em uma grande mobilização, chamando o torcedor para paricipar da partida e incentivar a equipe. Segundo comunicado do clube, a participação do torcedor é fundamental. A expectativa da direção é lotar a Arena Alviazul. A partida pode ser considerada como uma das mais importantes da história do clube. Passam-se muitos anos que o Lajeadense não teve uma situação idêntica, quando uma única partida decide vaga para voltar à elite do Futebol Gaúcho.

Para a partida de domingo, o Lajeadense comunica que vai abrir os portões às 14 horas. Os ingressos para esta partida podem ser adquiridos em vários pontos de Lajeado ou pelo

WhatsApp (51) 3710-1911. Quem adquirir o seu ingresso de forma antecipada paga R$ 20 para arquibancada e R$ 30 por uma cadeira. No dia do jogo estes valores terão acréscimo de R$ 5. Ainda existe um setor popular no lado oposto da arquibancada pelo valor de R$ 10. Crianças até 12 anos não pagam ingresso.

Segunda vaga

Na outra semifinal, também em disputa de uma vaga para a Primeira Divisão, se enfrentam as equipes do Passo Fundo e Avenida de Santa Cruz do Sul. Na primeira partida disputada no último domingo, em Passo Fundo, foi registrado empate sem gols. Neste domingo as duas equipes se enfrentam em Santa Cruz do Sul, jogando de igual para igual.

