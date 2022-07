Investindo e valorizando a educação infantil

Apartes

A Administração Municipal de Arroio do Meio avançou e entregou quarta-feira à noite, mais uma escola infantil, em parceria com a Comunidade Luterana São Paulo. A entrega para acolher as crianças faz parte do programa de governo da atual administração para zerar as filas de espera. No momento, são atendidas em torno de 850 crianças, mas até o final do ano 900 crianças deverão estar sendo acolhidas pelos espaços oferecidos pelas escolinhas comunitárias. Como sempre há necessidade de abrir novas vagas e colocar todas as crianças, com a construção de mais uma Escola Comunitária Infantil na Barra do Forqueta, que está em fase de licitação com recursos do governo federal e que deverá ser construída em modelo padrão, a fila deverá estar totalmente zerada. Neste ano já foram entregues espaços com ampliações na Emef Dona Rita e na Ecei Raio de Sol em São Caetano.

Valorização da educação infantil – Em solenidade que recebeu grande número de autoridades locais, ex-alunos, educadores, pais, líderes comunitários, a inauguração da Escola Comunitária Infantil São Paulo foi marcada por muita emoção. Não conseguimos transmitir aqui as falas, (ver matéria nas páginas 8 e 9) mas elas estiveram direcionadas à importância do resgate e ressignificado do local onde está localizada a Igreja e Escola Luterana São Paulo, onde já funcionou uma escola. As falas deram destaque para a importância da Primeira Infância, que depende da capacidade e preparo dos educadores que serão os responsáveis para receber as crianças, enquanto os pais estão trabalhando; a importância da educação infantil, por parte dos gestores e colaboradores junto com os pais para a formação de cidadãos de bem. É um trabalho que envolve além de capacidade técnica, pedagógica, psicológica, sentimento de empatia e muito amor, numa fase tão importante na vida das crianças.

Onyx Lorenzoni defende transformação no Estado

Homologado oficialmente como candidato do PL a governador do RS, no último dia 22, Onyx Lorenzoni cumpriu agenda na região e esteve em Arroio do Meio na última terça-feira, acompanhado de Felipe Diehl, candidato a deputado federal, e assessores quando almoçou com empresários na sede do CTG Querência do Arroio do Meio, para ouvir, levantar pautas que preocupam setores produtivos e responder questionamentos. Próximo ao presidente Jair Bolsonaro, com quem atuou diretamente desde a transição do governo como secretário geral, ministro-chefe da Casa Civil, Ministro da Cidadania e do Trabalho e Previdência, Onyx exerceu cinco mandatos como deputado, defendeu pautas diferenciadas para a educação, respondendo a uma preocupação do empresário Gilmar Borscheid diante da falta de motivação que sente por parte de muitos jovens e adolescentes em relação à maior participação na vida em comunidade, trabalho e sociedade.

Onyx defendeu a interiorização do governo estadual, dizendo que só será encontrado no Piratini até terça ao meio dia. “Aprendi com o presidente Bolsonaro que há uma missão, e essa missão é servir às pessoas. É preciso o contato direto com a sociedade, olho no olho, governar para o povo, não para o Estado, para entender e apoiar as prioridades em cada região. Há 20 anos, o RS tinha um perfil de desenvolvimento maior que Santa Catarina e hoje temos sérios problemas estruturais e gargalos que passam pelo excesso de burocracia e falta de votante política de fazer em vários setores. Temos de criar condições para o empreendedor.” Disse que o governo Bolsonaro, mesmo com pandemia e guerra entre Rússia e Ucrânia, conseguiu criar mais empregos em comparação ao governo Dilma entre 2015 e 2016.

Reforçou que é preciso resgatar valores e apoiar a educação, a exemplo das escolas militares. Criar programas que valorizem as famílias de baixa renda, premiando inclusive financeiramente as famílias, cujos filhos tiram notas boas, o que vai fazendo uma transformação gradativa. “Somos o quarto estado do Brasil com maior evasão escolar,” criticou.

“Cala a boca”

Recentemente o Rei Roberto Carlos num show se irritou com uma fã, pedindo para ficar quieta. O assunto viralizou e muita gente criticou o cantor. Na própria imprensa, houve quem desprezasse a atitude, “afinal, não se poderia fazer isto com alguém que pagou o ingresso”. Novos tempos? Quando ouvi sobre a polêmica, me lembrei logo de que aprendi no tempo de escola que estando num cinema, num teatro, num show, (dependendo é claro do estilo musical) era preciso fazer silêncio e respeitar o artista, para que ele pudesse se concentrar e ter o melhor desempenho possível, se concentrando no tom, notas… O Rei certamente queria oferecer o melhor espetáculo possível para todos.

E falando em falta de educação e cultura, de forma mais específica, também teve repercussão a atitude da artista que fora do Brasil, sambou com desprezo em cima da nossa bandeira. Soube depois que a referida artista, foi em outros tempos, apadrinhada com altos cachês pela Lei Rouanet. Bebel Gilberto, não é a única da “elite cultural” que faz um discurso de desprezo contra o país, enquanto milhares buscam oportunidade e espaço.

