Esportes

Inter passa de fase com goleada de 4 x 1 no Colo-Colo do Chile

Inter passa de fase com goleada de 4 x 1 no Colo-Colo do Chile

Mais de 40 mil torcedores do Inter assistiram, na terça-feira, no estádio Beira-Rio, a vitória de virada do Inter sobre o Colo-Colo do Chile. A partida valeu pela rodada da volta da fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Inter entrou em campo com desvantagem de ter perdido em Santiago pelo placar de 2 x 0. A vantagem dos chilenos ficou ainda maior quando aos 15min o Colo-Colo saiu vencendo por 1 x 0.

Empurrado por sua torcida, o Inter não desistiu. Foi para reação e ainda no primeiro tempo empatou através de Alan Patrick e passou na frente no marcador com gol de Edenilson. O segundo tempo seria pura emoção. Com amplo domínio em campo, a equipe de Mano Menezes construiu o placar a seu favor com mais dois gols marcados por Alemão e Pedro Henrique, gols que levaram o torcedor ao delírio, caracterizando-se numa grande e memorável festa dentro do estádio Beira-Rio. O resultado classificou o Inter de forma direta, sem a necessidade de cobrar pênaltis para a fase de quartas de final quando terá como adversário o Melgar do Peru, que se classificou contra o Deportivo Cali da Colômbia. Diante do Melgar, o Inter, na rodada de ida, joga no Peru entre os dias 02 e 04 de agosto e na partida da volta entre os dias 09 e 11 de agosto, em Porto Alegre.

Por daiane