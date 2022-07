Intencionalidade genuína e retribuição

Resenha do Solano

Pessoas com muito sucesso de fora da política e fora do serviço público estão trazendo amplitude para solução de problemas triviais do país e RS, e novos conceitos, possibilidades para o futuro durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Vencer ou não vencer sem a estrutura aparente dos grandes partidos será o dilema dos próximos 100 dias. Porém, às vezes a melhor estratégia para ganhar a confiança das pessoas é jogar por fora, com a própria estrutura, pois às vezes partidos estão mais ‘queimados’ do que se imagina. Na pior das possibilidades nesse gesto de retribuir de forma genuína, vão reforçar a venda de seus ‘peixes’ e dar a oportunidade de escolha aos gaúchos. Aquela básica: “a mão foi estendida, vocês que não quiseram”.

A cativação é tanta, que muitas pessoas com partido e outras fora da política estão adotando e sendo adotadas por ideais de alguns candidatos. Essa tendência também pode trazer fatores surpresas nas eleições de 2024 nos municípios. Claro que o povo não vai dar moral para qualquer um. Por isso que o ideal, para quem aspira algo na vida pública em algum momento de sua vida, é primeiro fazer muito bem por si. Os caminhos, desafios e oportunidades são diferentes para cada pessoa, assim como os momentos. Essa clareza pode fazer a diferença.

O PERIGO DAS RETALHAÇÕES CONSTANTES

Em Arroio do Meio, tem chamado a atenção a forma como são travados debates entre estar certo ou errado em cima de diversas pautas, como Sisbi-POA, Susaf-RS, aterro da Neugebauer, PPCI da Rua de Eventos, e muitos outros assuntos. Mostra que nossos políticos estão preocupados, o que é positivo. Mas pode ser uma energia que não vai surtir tanto resultado na urna, pois às vezes o vício de ter de vencer pequenas briguinhas afasta a grande maioria que só quer paz, amor e soluções em suas vidas.

Enquanto inicia a fundação do pórtico, não sabemos quando a ponte a Colinas vai ser inaugurada. O assunto não está em pauta. Mas o certo é que ao invés de criticar ou debochar, se deve gastar energia e esforços para fundamentar o aterro. Sou uma dessas pessoas que sonha com a festa de inauguração dessa ponte quase todos os dias, assim como outros devem estar pensando no design e etc.

HIPOCRISIAS DA CORRIDA ELEITORAL

Os encontros políticos em torno de articulações e pré-candidaturas já estão ocorrendo desde o ano passado. Com lei eleitoral vigente, teoricamente, a campanha só deveria iniciar em agosto. Mas na pré-campanha, o que se constata é que só falta os candidatos entregarem o santinho com o número de foto. Para muitas pessoas, isso evidencia que as leis no Brasil só são de fachada, ou melhor, um teste para ver quem se dá melhor no jeitinho brasileiro.

INVERNO MENOS CHUVOSO

Após três cheias (quase enchentes) do Rio Taquari e afluentes, as chuvas previstas para esta semana não se confirmaram. A previsão é que julho seja mais seco do que a média, com temperaturas um pouco mais baixas, capazes de criar geada. Durante o mês de agosto, ainda há expectativa de pelo menos uma massa de ar frio de origem polar com forte intensidade, suficiente para provocar condições para geada. E logo é setembro, tchê!

CAPOTAMENTO, VAQUINHA E PRESTÍGIO

Um Porsche 911 capotou na pista de acesso ao Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), em Brasília, na madrugada de domingo. Um homem de 37 anos foi arremessado 100 m para fora do carro e morreu. Também ficaram feridos uma passageira de 22, e um pedestre de 34 anos.

Com exceção da vaquinha para candidatura ao Senado, essa foi uma das poucas notícias relacionadas ao vice-presidente na grande mídia no último fim de semana. Embora seja bastante prestigiado, e tenha atuado fortemente em torno da governabilidade do país e assuntos estratégicos da soberania nacional, terá seu espaço natural, assim como Michel Temer (MDB) tem até hoje. Seu principal adversário na corrida para o Senado será José Ivo Sartori (MDB), caso confirmar candidatura. São opções com perfis bastante diferentes.

Preferências partidárias aparte, teremos até outubro para avaliar os melhores candidatos para o agora e para o futuro, considerando o que ocorre no mundo, América, Brasil e RS.

Claro que, no meio disso, muita gente está entusiasmada em comprar seu primeiro Porsche, outros seu primeiro carro, outros preocupados em conseguir abastecer e uns em não serem guinchados.

Por daiane