Herói doméstico

Em Outras Palavras

Desde cedo aprendi sobre a importância da família, do trabalho e da solidariedade. É uma missão permanente que requer disciplina, além de busca incessante de aperfeiçoamento.

No âmbito profissional, logo entendi que a comunicação era a “minha praia”. A vocação se manifestou logo no então curso primário quando realizávamos frequentemente os testes vocacionais. Minha “estreia” naquele imenso questionário ocorreu na Escola Luterana São Paulo, de Arroio do Meio, minha terra natal. Era um calhamaço de perguntas que incluíam dados da família e gostos pessoais. Ao longo do tempo, a repetição do teste – também no finado segundo grau – consolidou meu futuro.

Tenho ex-colegas de profissão que foram obrigados a renunciar ao sonho desejado por tanto tempo. O mercado, sempre restrito e excludente, expulsou muitos colegas que enveredaram para outros segmentos, obrigados a conviver com esta frustração eterna. Para sobreviver e sustentar a família muitos se tornaram amargos, ressentidos, revoltados. Consequências naturais para qualquer ser humano contrariado.

Realizar-se através do trabalho é um privilégio de valor imensurável. Falo com a alegria de quem há mais de 40 anos acorda todo dia cheio de energia para superar dificuldades pessoais, obstáculos comuns na rotina e os problemas do cotidiano profissional.

O reconhecimento dos colegas e amigos é o ápice da carreira. É resultado do trabalho árduo que requer dedicação incessante. “Cada amanhecer é como se o jogo se iniciasse, um zero a zero. O que fizemos ontem é passado. É preciso renovar energias, encarar os desafios para superar”, costumo dizer aos meus filhos.

Prêmios, sucesso e fama têm enorme valor, mas o verdadeiro reconhecimento se dá junto às pessoas que escolhemos para compartilhar a nossa existência. De nada adiantam as láureas “externas”, os troféus e títulos se aqueles que são alvo da nossa dedicação “não estão nem aí” para o nosso esforço.

A frustração de não mobilizar afetos gera desânimo e depressão. É a história do “santo de casa não faz milagre”. Conheço amigos que, cansados de não ver seus esforços reconhecidos “dentro de casa”, mudaram de emprego ou romperam relações afetivas porque sentiram-se abandonados, solitários e derrotados. São sentimentos dolorosos!

