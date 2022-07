Futsal da Lafa realiza terceira rodada

Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, iniciou na sexta-feira, dia 22, os jogos do Campeonato Municipal de Futsal de Arroio do Meio. O certame será disputado por oito equipes na categoria Força Livre; sete equipes na Veterano; cinco equipes na Master; quatro na Feminina e seis na Sub-17. Os jogadores inscritos podem participar apenas por uma equipe e precisam ter vínculo com Arroio do Meio.

A rodada de abertura ocorreu no Ginásio PA-Rural, em São Caetano, onde se enfrentaram Vagaboys/Transmar 4 x 3 Vagaboys (craque Rael Bersch/Transmar – Sub-17), Pratas da Casa/Sete 4 x 2 Ki-Momento/Sul Minas/Friedrich Divi. (craque Diogo Sauther/Pratas da Casa – Veteranos), Virakopus/HG Hidráulica e Const. 3 x 4 Virakopus/EF Transportes (craque Winycius Specht/Virakopus EF – Força Livre) e Toca Raul 6 x 4 Danone/Pituca (craque Mathias Fensterseifer/Toca Raul – Força Livre).

Na terça-feira, dia 26, foi realizada a 2ª rodada no Ginásio da Barra do Forqueta, onde jogaram Tintas Nobre 1 x 7 Só Barulho (craque João de Moura/Só Barulho – Força Livre), Monsoon/Guinchos Finger 11 x 3 Monsoon (craque Matheus Finger/Guinchos Finger – Sub-17), Tulipas/Coxa da Azza 5 x 4 Só Barulho (craque Jean Gonçalves/Tulipas – Veteranos) e Virakopus/EF Transportes 4 x 10 Tulipas (craque Júlio Immich/Tulipas – Força Livre).

Nesta sexta-feira, dia 29, será disputada a 3ª rodada no Ginásio do Sete de São Caetano, onde jogam às 19 horas, Virakopus/Suspend Sound x Haitianos (Sub-17); às 20 horas, Virakopus/HG Hidráulica e Const. x Danone/Pituca (Força Livre); às 20h40min, Juvenil x Paroquial (Master) e às 21h50min, Racen/Varella Pinturas x Só Barulho (Veteranos). Na terça-feira, dia 02 de agosto, ocorrem os jogos da 4ª rodada no Ginásio do Forquetense, onde jogam às 19 horas, Tintas Nobre x Toca Raul (Força Livre); às 20 horas, Só Ceva x Navegantes/Rei do Xis/Agromullenz (Veteranos); às 20h40min, Virakopus/EF Transportes x Haitianos/Quatro Rodas (Força Livre) e às 21h50min, Vagaboys/Transmar x Monsoon/Guinchos Finger (Sub-17).

Por daiane