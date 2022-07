Evento comemorativo aos 40 anos do Sicredi Região dos Vales ocorre neste sábado, em Encantado

O Alto Taquari

O ano está sendo de comemorações para o Sicredi Região dos Vales. Em 2022, a instituição financeira cooperativa completa 40 anos de atuação regional e, para marcar a data e celebrar com os associados, o Sicredi promoverá no dia 2 de julho, no Parque João Batista Marchese, em Encantado, o evento comemorativo ao seu aniversário.

Faz parte da essência do Sicredi estar integrado com as comunidades onde está inserido, fomentar as atividades econômicas dos associados e apoiar as iniciativas locais em prol do desenvolvimento da região, por isso comemorar com os associados essas quatro décadas de história, marca um importante momento para a Cooperativa.

A programação contará com os shows musicais de Os Serranos e Brilha Som. Na ocasião também será realizado o último sorteio da Promoção 40 Anos Fazendo Juntos, e serão conhecidos os ganhadores das 33 poupanças de R$ 40 mil, finalizando a maior promoção já realizada pelo Sicredi Região dos Vales.

O primeiro sorteio aconteceu no dia 11 de outubro e o segundo em 23 de dezembro de 2021, somando R$ 912 mil em 306 poupanças distribuídas. Na terceira etapa, realizada entre março e abril deste ano, foram sorteadas 63 poupanças, somando R$ 315 mil na região.

A Promoção 40 Anos Fazendo Juntos foi pensada especialmente para celebrar, agradecer e valorizar a parceria dos mais de 73 mil dos associados, com sorteios realizados por agência, garantindo a distribuição de prêmios em cada um dos 18 municípios onde a Cooperativa atua, totalizando assim, R$ 2,5 milhões de prêmios em 400 poupanças na região.

Por daiane