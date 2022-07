Encontro beneficente de jipeiros

Esportes

Uma intensa movimentação foi registrada no sábado na Área de Lazer da Costa, em Linha Marinheira/Capitão, onde aconteceu a concentração de um grupo de mais 100 jipeiros, motos de trilhas e quadriciclos com pilotos de Capitão, Travesseiro, Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Fazenda Vilanova, Estrela e Boqueirão do Leão, que vieram participar de uma trilha beneficente para arrecadar recursos para custear uma cirurgia de Nicolli Aires, filha de Francisco Aires (Chico), organizador do evento junto com Deoclides Giovanella, ambos de Lajeado. A trilha foi percorrida num trajeto de 25 quilômetros pelo interior do município de Capitão com passagem por matas e banhados. Na Área de Lazer da Costa, foi servido almoço para mais de 240 pessoas, entre pilotos, amigos, familiares e equipes de apoio. Segundo Deoclides, o encontro foi um sucesso, superando todas as expectativas.

Por daiane