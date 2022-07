Empate com o Glória coloca o Lajeadense na semifinal

O Alto Taquari

O Clube Esportivo Lajeadense está entre os quatro melhores do Campeonato da Divisão de Acesso de 2022 promovido pela FGF. A condição foi conquistada no domingo, dia 26, quando a equipe empatou em 0 x 0 com Glória, jogando no Estádio Altos da Glória, em Vacaria, pela partida da volta da fase de quartas de final. O resultado serviu para o Lajeadense se classificar para a fase semifinal, já que havia vencido na rodada de ida, em Lajeado, por 2 x 0.

O resultado foi muito comemorado pelo Lajeadense dentro e fora de campo, onde um expressivo número de torcedores acompanhou a equipe através das torcidas organizadas Fiel Alviazul e La Guardia Alviazul. Mesmo jogando fora de casa, o Lajeadense não sofreu grande pressão de seu adversário. A equipe do Lajeadense, comandada por Gelson Conte, soube controlar o jogo e jogar com o regulamento debaixo do braço. O importante era não levar gols. Quase a totalidade das investidas do Glória foram interceptadas pelo setor defensivo do Lajeadense ou pararam nas defesas do goleiro Igor.

Fora da 1ª Divisão do Futebol Gaúcho desde 2016, o Lajeadense está a 180 minutos para voltar a esta categoria. Na fase semifinal, onde os quatro times classificados disputam duas vagas para voltar ao grupo de elite, o Lajeadense enfrenta o Esportivo de Bento Gonçalves, que conseguiu sua vaga numa disputa com o Santa Cruz, onde venceu em Bento Gonçalves e empatou em Santa Cruz do Sul. A partida de ida entre as duas equipes ocorre domingo, em Bento Gonçalves e a partida da volta no domingo seguinte, em Lajeado. O Esportivo volta a ser adversário do Lajeadense. A última vez que as duas equipes estiveram frente a frente na Divisão de Acesso foi em 2019, quando o Esportivo levou vantagem, desclassificando o Lajeadense na fase de quartas de final.

As outras duas vagas de semifinalistas ficaram com o Passo Fundo que passou pelo Pelotas. Após dois empates o Passo Fundo ganhou nos pênaltis por 3 x 2. A última vaga foi decidida na segunda-feira, quando jogaram Veranópolis e Avenida. Com uma vitória para cada equipe, a decisão da vaga aconteceu nos pênaltis, onde se classificou o Avenida que venceu por 6 x 5. Passo Fundo e Avenida jogam domingo a primeira partida da semifinal em Passo Fundo. A partida da volta será em Santa Cruz do Sul.

Torcida organizada

Empolgado e muito motivado pelo fato de estar próximo para retornar à 1ª Divisão do Futebol Gaúcho, o Lajeadense está mobilizando o seu grupo de jogadores com uma intensa preparação para enfrentar o Esportivo, uma equipe que se destaca pela experiência de seu grupo de jogadores. Fora de campo o Lajeadense movimenta seus torcedores organizando excursão para Bento Gonçalves através de suas duas torcidas organizadas. Um destes grupos é coordenado por Estevão Seltenreich, líder da torcida Fiel Alviazul. Os interessados em acompanhar o clube através deste grupo devem entrar em contato pelo fone (51) 99620-1105. A torcida La Guardia Alviazul está se movimentando através de Ângelo Afonso para sua ida até o local do jogo do Lajeadense. Os interessados em viajar com este grupo podem entrar em contato pelo fone (51) 99961-9656.

Por daiane