Em noite de homenagens, CDL celebra Dia do Comerciante e 50 anos

O Alto Taquari

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio comemorou com os associados, no dia 14 de julho, o Dia do Comerciante e aproveitou o momento para marcar os 50 anos da entidade, data que não pôde ser celebrada em outubro do ano passado devido à pandemia.

Os convidados foram recepcionados no salão de eventos da Acisam, que foi decorado e organizado à altura das comemorações. O aconchego do espaço físico se somou à calorosa acolhida feita pela secretária Raquel Cristina Scheid e diretoria da entidade e à excelente seleção musical do pianista Rodrigo Soltton.

Na oportunidade, foi realizado reconhecimento aos ex-presidentes e ao atual. A diretoria ainda homenageou a secretária executiva da entidade, Raquel Cristina Scheid, pelos 23 anos de excelentes serviços prestados à CDL.

Ao fazer uso da palavra, o presidente da entidade, Tiago d’Avila Neumann, destacou que ser comerciante é ter coragem, dedicação, saber comprar bem e gerir o negócio de forma a garantir a saúde financeira. “É uma satisfação representar esse setor tão importante na roda da economia e compartilhar esses mais de 50 anos de integração e conhecimento”.

O prefeito Danilo José Bruxel também reforçou os desafios da classe e agradeceu ao Tiago, à Raquel e a todos os ex-presidentes. “Se hoje Arroio do Meio é a terceira maior economia da região é porque temos a importante contribuição do setor do comércio e serviços”.

Na sequência do evento, Humberto Koerbes, gerente operacional da Benoit, falou do case de sucesso da rede que iniciou em 1971, em Arroio do Meio, e permaneceu no município até o dia 1º de novembro de 1974, quando a sede foi transferida para Lajeado. A mente criativa e perfil empreendedor do proprietário Antenor Valmor Benoit que tem como lema “Só alcança quem não cansa” fez a Benoit crescer exponencialmente ao longo desses 50 anos. Atualmente, está presente em 260 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo que a previsão para 2024 é chegar a 300 lojas físicas, somadas ao e-commerce, implementado em 2019. Com 3.376 funcionários, o grupo Benoit adquiriu, em dezembro de 2021, o Shopping Lajeado e está finalizando o projeto de revitalização do empreendimento que deve ser apresentado à comunidade regional em dois anos e meio.

Durante o evento, garçons serviram bebidas e petiscos. Ao final do evento, os associados receberam brindes, com os lançamentos dos óleos essenciais da Thérapi, um kit de chocolates da Neugebauer e um kit de limpeza e lançamentos da Girando Sol.

Por daiane