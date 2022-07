Desrespeitando a vida

Greicy Weschenfelder

É quase que impossível imaginar que alguém pode cometer um crime hediondo, como o estupro. Um ato desumano e covarde que deixa marcas negativas para o resto da vida na vítima. Inúmeras são as histórias que ouvimos e difícil eleger a mais trágica. Uma das histórias que conheço dá conta de alguém próximo que depois de muitos anos ainda faz terapia para que consiga entender o que aconteceu, quando, foi vítima de um estuprador. Na época a minha conhecida tinha 15 anos.

Escutamos estarrecidos, nos últimos dia, o estupro cometido em nossa cidade por um elemento brutal que sem consciência faz esse tipo de ato insano e que deixa a todos com raiva. E a vítima? Sua vida nunca mais será a mesma.

Mas o que quero falar mesmo é o caso da menina de Santa Catarina, de 11 anos, que teve seu aborto negado pela justiça, após ter sido violentada.

Como uma criança pode ser mãe de uma criança. Impossível! Não há estrutura emocional para nenhuma criança ser mãe. A menina não tem nem discernimento do que aconteceu com ela e nem conseguiu oferecer resistência mediante o agressor. O veredicto para essa questão deveria ser, com todas condições de hospital e acompanhamento: o aborto. Mas quase que isso não foi possível devido a uma juíza que sem saber o abalo que isso provoca na vítima, induziu a menina a refletir sobre a gravidez e ter o bebê.

É preciso falar da cultura do estupro. Numa sociedade patriarcal o corpo da mulher é visto como objeto. Algo a ser usado. E, por isso, o homem, ou melhor, ‘alguns homens’ ensinados desde cedo que precisam manter relações sexuais a todo custo para se sentirem mais homens, agem de forma irracional. Dessa forma, invadem o corpo da mulher com violência.

Comenta-se que muitos casos de estupros acontecem porque a mulher estava vestida inadequadamente ou vulgar, quando, na verdade nada justifica esse ato violento.

Muitas mulheres sentem-se envergonhadas, inseguras, indefesas para denunciar tal fato e não denunciam os estupradores. Alguns desses casos acontecem inclusive no seio familiar; o que torna tudo pior. As meninas, filhas, mulheres não falam porque têm medo. E muitas pessoas nem acreditam nos fatos relatados, justamente pelo perfil dos que cometem isso nem se parecerem com criminosos.

Uma lástima que tenhamos que falar de estupro em sociedade que se diz tão evoluída e que se diz não ser machista. O ato sexual que é feito sem a vontade, consentimento de outra pessoa é considerado violento, e, portanto, estupro.

Por daiane