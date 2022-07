Cotidiano

Depois de viralizar nas redes sociais, Davi foi recebido no CT do Inter

Davi Gasparoto de Oliveira, 6 anos, morador de Arroio do Meio ficou famoso nas redes sociais com uma foto que demonstra sua emoção no jogo do Internacional contra o Colo-Colo, na semana passada, quando o time gaúcho, de virada, venceu e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

O registro feito por Fred Colorado alcançou 80 mil curtidas no Instagram e 25 mil no Facebook apenas cinco horas depois da postagem na página oficial do time. O fotógrafo também divulgou a foto no seu Instagram pessoal.

Depois da grande repercussão da foto em que expressa seu sentimento pelo Internacional, Davi foi convidado para visitar o CT do clube, no sábado, dia 9, durante o treino dos jogadores.

Segundo Francine Gasparoto, mãe do menino, ao repostar a foto em sua rede social, não imaginou tamanha repercussão. “Quando o Fred Colorado postou a foto, repostei no Instagram, mas não dei atenção aos comentários, pois estava na correria. Então começaram a chegar inúmeras mensagens falando que a foto estava circulando em grupos e já tinha viralizado”, relata. Ela acrescenta que costumam ir com frequência ao Beira-Rio apoiar o Internacional e Davi sempre se emociona. “Quem conhece o Davi sabe que o sentimento que ele tem pelo Inter é muito forte e intenso. Toda minha família é colorada e ele não poderia ser diferente, esse sentimento é eterno”.

No sábado, Davi foi recebido por todo time no CT do clube, após a iniciativa de Gabriel Mercado e Taison em convidá-lo para uma visita. Além do privilégio de conhecer os jogadores de pertinho, Davi também ganhou uma camiseta personalizada com seu nome e pôde bater bola com seus ídolos.

