Decisão ficou para domingo

Esportes

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, cancelou ainda na sexta-feira, por causa da chuva, os jogos da rodada final do Campeonato de Futebol de Campo – Taça Travesseiro 30 Anos, que deveria realizar no domingo duas partidas no campo do Travesseirense valendo pela categoria dos Aspirantes e Titulares. Diante do cancelamento, a rodada ficou marcada para domingo, dia 03, quando jogam pelos Aspirantes as equipes do Travesseirense e o União de São João. O Travesseirense joga pelo empate para ser campeão por ter vencido na rodada de dia por 2 x 1. O São João precisa vencer no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis.

Pela categoria de Titulares a decisão do tíutulo acontece com as equipes do Travesseirense e do Cairu. Com a vitória que teve na primeira final por 2 x 1, o Travesseirense entra em campo com a vantagem de jogar pelo empate. O Cairu precisa vencer por qualquer resultado para levar a decisão para os pênaltis. O jogo dos Aspirantes inicia às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

Por daiane