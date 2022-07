Dá-lhe, ‘Dense’!

Greicy Weschenfelder

Escrevo hoje sobre o Lajeadense. O time que representa a todos nós do Vale do Taquari. Identificamos no ‘Dense’ o talento de tantos jogadores espalhados pela nossa região, o amor que temos pelo futebol. Parece que todos os times amadores do Interior estão contemplados no Esporte Clube Lajeadense. E para não dizer que estou exagerando; isso pode ser visto na mobilização que ocorreu já semanas antes para o jogo decisivo, no domingo, dia 10 de julho, para ver se ingressava na elite do futebol gaúcho.

Infelizmente não foi dessa vez que o Lajeadense sobe para a 1ª divisão do Campeonato Gaúcho, embora, esse texto sirva para homenagear a todos que se empenharam e mostraram que temos capacidade para mostrar um futebol bonito e toda uma região unida em prol de um objetivo, de uma causa.

O jogo de domingo, dia 10 de julho, foi um espetáculo de futebol e teve um estádio lotado. O público era expressivo e com muita energia. A vibração contagiava! A torcida empurrava o time, embora todos saibamos que dentro do campo tudo pode acontecer. E o resultado não veio para os meninos lajeadenses. Jogo é jogo!

Pude ter a oportunidade de assistir ao jogo e confesso que o que mais me chamava a atenção era o público por ver e perceber nele a presença de várias cidades, ou seja, uma região inteira abraçou o Lajeadense e, portanto, dá para afirmar que contempla não só a cidade de Lajeado, mas a todos nós. Cabe até uma reflexão por aqui: por que não temos essa união com outras causas?

A partir de comentários e leituras de jornais, emito a minha singela opinião de que o fator que pode ter contribuído para o insucesso do resultado tenha sido o fato de o time de Bento Gonçalves ter organizado sua equipe com jogadores experientes com mais jovens, e, sempre, acreditem, essa mescla faz diferença!

Cabe ressaltar, de novo, que, valeu toda a caminhada e por ter chegado a essa etapa tão importante da divisão de acesso. Levantar a cabeça e trabalhar novamente. Por falar em trabalho, também se percebeu que o Lajeadense agora é novamente um time e que tem condições de chegar onde quiser. Escrevo isso, pois há pouco tempo, via-se um clube amargurado por dívidas, sem motivação, apoio, enfim, não condizia com sua história. Líderes da querida cidade vizinha empenharam-se e fizeram uma mobilização junto à comunidade e doaram seu tempo e recursos financeiros para que reagisse e unisse a todos pelo futebol. Aqui cabe citar o seu Presidente Everton Giovanella, o técnico Gelson Conte (pai de uma querida ex-aluna), o promotor Neidemar Fachinetto, Marcos Mallmann e tantos outros.

Enfim, o futebol é um belo espetáculo e pode unir, alegrar, criar elos, mobilizar e tantos outros verbos que conjugados em muitas pessoas tornam-se maravilhosos!

Por daiane