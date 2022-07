Com inauguração de Ecei, município avança para zerar a fila na Educação Infantil

O Alto Taquari

Uma bela solenidade marcou a inauguração da Escola Infantil na Comunidade Luterana São Paulo no Centro de Arroio do Meio, na noite de quarta-feira. Depois de praticamente 20 anos desativado para finalidade de ensino, a reforma do imóvel marca o objetivo da atual Administração de zerar o déficit de vagas nas Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis), onde são atendidas atualmente 815 crianças.

Participaram do ato representantes do Poder Executivo, incluindo todos os secretários de governo, Legislativo, instituições religiosas, bancárias, empresários, líderes, servidores públicos, famílias de crianças que serão atendidas no espaço e comunidade em geral. O evento contou com a participação do Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam).

SUPERAÇÃO APÓS FECHAMENTO DOLOROSO

Acompanhado pelo presidente da comunidade luterana, Cristiano Ritter, o reverendo Jair Erstling destacou a função importante da educação desde a fundação da paróquia em 1904. Também revelou que o fechamento da escola, em meados da década de 1990, em decorrência de um período crítico na economia, foi uma decisão dolorida. A mais difícil da história da instituição, trazendo uma sensação de culpa. Desde lá, o imóvel seguiu sendo ocupado com finalidades educacionais, assistência social e outras iniciativas, firmadas em parcerias com o Poder Público desde 2000 até os momentos atuais.

Erstling também não escondeu que as obras num prédio antigo o deixaram apreensivo, porém, a boa estrutura e o trabalho da engenharia e empreiteira, superaram as expectativas. Disse ter a certeza que em breve o pavimento superior também será direcionado para a finalidade e que a comunidade será parceira na rotina. “É um espaço para crianças e famílias serem felizes. Um grande futuro para a educação e para o trabalho”, dimensionou.

A RESSIGNIFICAÇÃO DE UM ESPAÇO

A coordenadora das Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis), Adriana Kunrath Hammes, qualificou a equipe que vai atuar no educandário. Terá como diretora Mariana da Luz da Silva que possui formação em magistério, licenciatura em Educação Física, Pós-graduação em Educação Física e Psicomotricidade, que estava na função de educadora há oito anos na Ecei Professora Rita. Além de seis técnicas em desenvolvimento infantil, quatro estagiárias, uma cozinheira e uma servente. “Pessoas que assumiram o desafio e a responsabilidade de, diariamente, dar o seu melhor para cada família e criança […] resignificando um espaço maravilhoso para deixar o nosso melhor para a comunidade”.

MAIS VAGAS EM ESPAÇOS BONITOS E ACOLHEDORES – A secretária da Educação Iliete Rockenbach Winck também destacou os avanços, comprometimento e engajamento em torno da educação infantil em parceria com a comunidade. “Nesta gestão, conseguimos dobrar o número de vagas. Havia cerca de 500 crianças matriculadas e uma lista de 200 na fila de espera. Hoje temos 850 frequentando as Eceis. Vamos começar atendendo 25 crianças, visto que é um processo de adaptação e gradativamente chegar a 60, que suprirá uma grande demanda. Tudo foi projetado e executado pensando nas crianças e famílias. Sabemos que a educação infantil é essencial para o convívio social além do núcleo familiar. Temos uma equipe de educadores e funcionários qualificada para fazer a diferença no processo educacional. A estrutura possui espaços bonitos e acolhedores. Como professora e avó, momentos assim são emocionantes, assim como para quem já foi professor ou aluno da antiga escola São Paulo”.

PAIS NÃO PODEM TORNAR ESPAÇO DEPÓSITO de CRIANÇAS

Na ausência do presidente da Câmara, os líderes de bancada se pronunciaram. Inspirada numa cantora infantojuvenil do Coral Municipal, Adiles Meyer (MDB) afirmou que o espaço remete mais vida, luz e esperança para o futuro do município, estado e país, e atende a preocupação de ensino e famílias. “A comunidade é merecedora do investimento nas crianças e famílias. Vai trazer equilíbrio emocional e econômico, com estudantes bem acolhidos e tratados”.

Nelson Paulo Backes (PDT) lembrou que uma das principais realizações da sua gestão, enquanto prefeito entre 1993 a 1996, foi a inauguração da creche Atalaia no bairro Navegantes. E voltou a destacar que na atual Administração, dentre várias outras obras, as mais importantes são as que vão atender pessoas. “É um espaço aconchegante que vai orgulhar os arroio-meenses no futuro. Pedimos aos pais que não o olhem como depósito de crianças e participem ativamente”.

Vanderlei Majolo (PP), falou do alinhamento da bancada progressista com decisões e sugestões neste governo. Dentre os 60 projetos já aprovados entre os 100 previstos para 2022, destacou inúmeras propostas e recursos que estão voltados para melhorar serviços públicos e organização social. “É preciso ter confiança neste governo e participar da melhor maneira possível em busca do sucesso. Todos estavam ansiosos por essa inauguração. É preciso ter carinho e paciência”.

RETOMADA DA ESSÊNCIA DO ESPAÇO EDUCACIONAL

A vice-prefeita, Adriana Celestina Meneghini Lermen, recordou que iniciou sua carreira no magistério sendo estagiária neste educandário, há 37 anos, ocasião em que última diretora, Teresinha Both, pediu licença maternidade. E que seu filho Gabriel estudava no local na época do fechamento da escola, que foi um momento difícil. “Sabemos da responsabilidade da equipe. Como mães, esperamos o melhor para o nosso futuro, que são as nossas crianças”.

Adriana também destacou que a reutilização do imóvel por crianças e movimentação de famílias, faz com que este espaço da cidade volte à sua essência. “Todos que participaram do processo são importantes. Como professora, me sinto realizada ao ver o Poder Público atendendo o clamor da comunidade”.

REDUÇÃO DA FILA DE ESPERA

Ao lado da esposa Vera e da vice-prefeita Adriana, que são profissionais da Educação, o prefeito Danilo José Bruxel revelou que tinha certeza dos êxitos em zerar a fila de espera na educação infantil. Agradeceu ao Legislativo pela aprovação do projeto, e pelo empenho da secretaria de Educação e coordenação das Eceis por analisarem a melhor forma de utilização dos espaços existentes no município. Destacou a conclusão das ampliações da Ecei Raio de Sol em São Caetano, e da Escola Dona Rita, que vai receber alunos da Ecei Professora Rita, do Loteamento Glória. Bruxel também falou de tratativas com o Colégio Bom Jesus, sem êxito, e que a Escola São Paulo foi a segunda opção. Destacou que a parceria com a comunidade luterana iniciou em 2001 e que a parte superior do imóvel seguirá a atender Campanha do Agasalho, IBGE e outras iniciativas. Entretanto, não descartou uso total voltado para educação. “Possui amplo pátio nos fundos, refeitório e cancha esportiva e é bem cercado”.

O prefeito também se disse sensibilizado com as famílias que vêm de fora e buscam prosperidade no município. “Como avô, sinto que é uma agonia ter de trabalhar e não ter onde deixar os filhos”. E, por fim, anunciou futura licitação de uma Escola Infantil modelo FNDE e MEC, na Barra do Forqueta. “Prédios e asfaltamentos são importantes, mas Eceis têm um significado especial. É um momento de satisfação e muita alegria”, concluiu.

SEMEADURA PARA UMA BOA COLHEITA

Antes do ato de inauguração, ocorreu a bênção do pastor da IELB Elias Beilfuss, pastor da IECLB Valmir Simon e pároco da Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alfonso Antoni. Beilfuss destacou que Martinho Lutero já defendia escolas ao lado de templos e que para cada “Florin” (moeda) gasto em guerras, era mais relevante direcionar 100 para paz, considerando a importância da formação de bons indivíduos. “A obra significa prosperidade e vida nova. Chuva em rios secos, semeadura e uma colheita abençoada”.

Valmir acrescentou que a sociedade tem o código genético da fé e que o espaço é um presente para a sociedade. Alfonso concluiu que ninguém nasce com ódio e que é necessário um esforço conjunto para semear e cultivar o amor, solidariedade, partilha, zelo, motivação e boa vontade.

REFORMA EM NÚMEROS

Com investimento de R$ 349.108,04 em uma área total de 1.148,50 m², sendo 562,73 m² internos e 585,77 m² externos, a reforma contempla quatro salas de aula, uma secretaria, um lactário, uma brinquedoteca, uma sala pedagógica e uma área de serviço, além dos banheiros masculino e feminino, sendo incluso um banheiro para portadores de necessidades especiais unissex. Também foi feita a adequação do refeitório e cozinha , reforma total do telhado e construído um novo banheiro externo, revisão das instalações elétricas e pintura. A obra foi executada pela empresa Atitude Serviços de Limpeza e Conservação de Ruas Ltda.

ATENDIMENTO – O local terá etapa creche, com crianças de quatro meses a quatro anos. O início do atendimento será na próxima segunda-feira, 2 , incialmente com 25 crianças, chegando gradativamente até 60 após adaptações. Professoras e demais profissionais já estão contratadas, mas a equipe deve crescer conforme a demanda de crianças.

Por daiane