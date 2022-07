O Alto Taquari

A equipe Catracas Bikers Girando Sol/Centralsul conquistou a 3ª colocação na classificação geral da 2ª Copa dos Vales, em Encantado. A prova de encerramento aconteceu em Encantado, no fim de semana retrasado, com a participação de 130 atletas em 13 categorias. Com 47 km e 1400 metros de altimetria acumulada, o trajeto foi considerado difícil, com barro e trilhas com raízes expostas.

Após a somatória de oito etapas, a equipe confirmou na terceira colocação com vários campeões individuais. A atleta Cris de Lima ficou na segunda posição da prova, mas campeã geral da categoria Master Feminina. Eliezer Correia Dias ficou na 4° colocação da prova, mas garantiu o campeonato na Master A2. Emerson Frohlich ficou em 1° na prova e Campeão PDC (paraciclismo). Augusto Graeff ficou em 2° na prova e Campeão Juvenil. Eliezer Delazeri ficou em 1° na prova e vice-campeão da categoria Estreante. Joel de Lima ficou em 6° na prova e 3° na classificação geral Master B2. Josué Delazeri ficou em 3° na prova e 6° na classificação geral. Sigmar Jung teve de abandonar a prova devido a um problema no pneu, mas garantiu o 4° geral. Ederson Frohlich ficou na sétima colocação geral da Sub-23.

Por daiane