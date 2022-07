Capitão prepara mais uma Feira Municipal do Livro

O Alto Taquari

O município de Capitão realiza em julho a sétima edição da Feira Municipal do Livro. A programação ocorre nos dias 14 e 15 de julho, no ginásio municipal de esportes. Além da comercialização de livros, haverá diversas atividades para alunos e comunidade. O primeiro dia é dedicado aos escritores, com a presença de Márcia F. Dieter, Letícia Müller e Augusto Darde. Já na sexta-feira, serão realizadas as atividades culturais, a exemplo das peças de teatro “Cadê o leão que estava aqui” e “Odisséia e poesia”, ambas encenadas pelo Grupo Quatro Ventos, e a apresentação do tenor Evandro Martins.

A feira, que é organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com patrocínio do Sicredi e apoio da Kadernu’s, Livraria e Papelaria, é aberta para toda a comunidade, inclusive no horário do meio dia. Conforme o secretário de Educação, Felipe Lorenzon, o município vai distribuir vale-livro para todos os alunos, inclusive os da rede estadual e os alunos do Ensino Médio. Professores e funcionários da Educação também ganharão vale-livro para trocar na feira.

O principal objetivo da programação, que não pôde ser realizada nos dois últimos anos por causa da pandemia, é fomentar a leitura. “Sabemos da importância da leitura e da escrita para o desenvolvimento pedagógico dos alunos e o município tem a obrigação de trazer esses eventos e atrações culturais e o contato com escritores para também servir de incentivo para nossos alunos. Muitos adoram ler, gostam de história e trazer uma feira do livro para o município acaba valorizando e incentivando ainda mais essas crianças na busca pelo conhecimento e o gosto pela leitura”, frisa o secretário, ressaltando que a leitura é parte fundamental no desenvolvimento pedagógico das crianças, facilitando o aprendizado e a compreensão dos conteúdos. “Quanto mais a criança lê, melhor ela vai se destacar em sala de aula, melhor ela vai atingir seus objetivos, e maior o conhecimento de mundo que ela vai adquirir na escola”, avalia Felipe.

Por daiane