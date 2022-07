Caixa Econômica Federal de Arroio do Meio tem novo gerente

O Alto Taquari

A manhã de segunda-feira ficou marcada pela transmissão da gerência-geral da agência da Caixa Econômica Federal de Arroio do Meio. O ato foi prestigiado por funcionários, pela Superintendência Executiva de Varejo, correspondentes, parceiros, representantes de entidades e Poder Público de Arroio do Meio e Capitão, gerentes de outras agências regionais e ex-funcionários.

A gerente Márcia Liane Leal, que estava à frente da unidade desde fevereiro de 2021, se despediu da equipe e vai assumir a gerência de Triunfo. O novo gerente, Vanderlei Diedrich, 36 anos, vem da agência do bairro Florestal, em Lajeado. Natural de Bom Retiro do Sul, também atuou em Canoas, Novo Hamburgo e Três Coroas, tendo 13 anos nas instituições, com oito anos de gerência. Destacou que vai continuar e estreitar as parcerias com o Poder Público e correspondentes, que são importantes para os resultados, além de buscar manter e qualificar o atendimento.

Márcia agradeceu o comprometimento da equipe, que passou por uma renovação no quadro e bom relacionamento com parceiros comerciais. Dentre os principais projetos, cita o financiamento de R$ 14,1 milhões para o asfaltamento da ERS-482 e outras vias em Arroio do Meio. “Em pouco tempo, juntamente com o Poder Público, construímos a solução de sonhos. Agradeço a confiança da equipe e sucesso ao Vanderlei”.

O superintendente de Varejo Daniel Schörr, destacou o bom público no saguão da agência evidenciou o lastro do legado de Márcia em Arroio do Meio. Também destacou a importância da Caixa e parceiros no desenvolvimento socioeconômico e resolutividade de questões triviais da sociedade.

O prefeito Danilo José Bruxel também agradeceu a parceria da gerente no contrato de um financiamento histórico para o município para conclusão de uma importante ligação asfáltica e colocou as secretarias da Fazenda e Administração a disposição de Vanderlei. “Temos uma cidade boa e acolhedora da qual temos muito orgulho. Tenho a conta número 400. Impossível não lembrar de como a agência evoluiu e das pessoas que já trabalharam por aqui prestando bons serviços para comunidade”, finalizou.

Após a solenidade, foi servido um coquetel de café da manhã no saguão da agência para os convidados.

Por daiane