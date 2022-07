Brasil é campeão do Campeonato de Futebol Sete de Marques de Souza

O Alto Taquari

No último domingo, as equipes do Brasil A e Grêmio Picada May fizeram a grande final da 2ª Edição do Campeonato de Futebol Sete de Marques de Souza. O time da casa aplicou 3×0 nos visitantes com gols de Leonardo, William e Cristian. Pela disputa do 3º lugar, o Nova Aliança de Linha Atalho também aplicou 3×0 no Cruzeiro de Linha Bastos, com gols de Leonardo, Derli e Jeferson. A competição foi uma realização da Aemaso com apoio da Administração Municipal e Sicredi.

Destaques:

Leonardo Stoll (E. C. Cruzeiro) – Atleta Revelação • Jairo Kerber (Grêmio P. May) – Craque • Jordani Imperador e William Koelzer (Brasil) – Goleadores • Janilson dos Santos (Brasil) – Goleiro menos vazado • E. C. Guarani – Disciplina.

