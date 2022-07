Bolsa Família e Auxílio Brasil

Apartes

O que antes era denominado de Bolsa Família, no atual governo passou a ser chamado de Auxílio Brasil. O programa integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda e é destinado a famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e procura garantir renda mínima de apoio para que estas famílias alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social. É sabido que em diferentes regiões do país, principalmente por conta de políticas de fechar tudo, muitos perderam seu ganha pão, pelo longo período que tiveram de ficar afastados de atividades normais. Posteriormente, veio a guerra entre Ucrânia e Rússia. Arroio do Meio e região, que tem um perfil econômico voltado para atividades que pararam menos e que se adaptaram mais rapidamente às novas exigências, sofreram menos. Mas a conta da pandemia também chegou aqui e afetou principalmente a alta de preços em diversos setores, como construção civil, agronegócio, transportes, combustíveis. Mas há perspectivas de que haja uma volta à estabilidade destes preços, dentro de uma política de procura e oferta.

Valor injetado

Auxílios públicos têm contribuído para manter a renda. No mês de junho, conforme dados do Ministério da Cidadania, Arroio do Meio recebeu R$ 104,21 mil reais que foram distribuídos em diferentes programas que beneficiaram 259 famílias, incluindo o valor extraordinário. Ao comparar estes dados ao mesmo mês de junho de 2018, este valor para Arroio do Meio, conforme site do Ministério da Cidadania, foi de R$ 22,6 mil, beneficiando naquele ano, 143 famílias. A partir de agosto, este valor deverá ser ampliado porque o Congresso aprovou, no dia 13 de julho, em dois turnos, estado de emergência até o final do ano, um valor maior que passa do mínimo de R$ 400 para R$ 600. Além do aumento deste valor do Auxílio Brasil, também foram aprovados na mesma PEC, auxílios para caminhoneiros e taxistas, equilibrando custos relacionados ao preço de combustíveis. Serão beneficiados com mil reais mensais os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e os motoristas de táxi devidamente cadastrados até 31 de maio, mediante apresentação de permissão de atividade, com R$ 200 reais.

Bandeira do Brasil

Repercutiu muito negativamente a intenção de uma juíza gaúcha, na semana passada, de proibir o uso da bandeira do Brasil no período da campanha eleitoral, alegando que poderia beneficiar um lado dos que polarizam e ponteiam na corrida presidencial. Felizmente a tentativa não avançou. Mas há muitas outras medidas, ações, discursos que são contrários ao respeito e valorização dos nossos símbolos nacionais. É de se perguntar: a quem e por qual razão incomoda tanto ser patriota, lutar pela soberania do país, valorizar nossas riquezas e nosso povo de forma prioritária? Teria que ser a bandeira da Internacional Socialista ou cantar seu hino como ocorreu no lançamento de uma pré-campanha?

Não se trata de ser a favor deste governo ou governos passados. Mas a verdade é que houve um resgate de valores e símbolos nacionais, o que vem atraindo famílias e pessoas às ruas de forma voluntária, com sentimento cívico. Quem pode ser contrário a este sentimento de amor e respeito, classificando-o inclusive de antidemocrático? Estamos vivendo tempos que devem ser interpretados com muito discernimento para saber quem é quem.

Banrisul

Na corrida ao Palácio Piratini, um dos questionamentos aos pré-candidatos é sobre o futuro do Banrisul. Privatiza ou não privatiza? Entre os que já se posicionaram a favor do encaminhamento da privatização, está Ricardo Jobim, pré-candidato pelo Novo, que alerta “se a privatização não ocorrer em um determinado período, poderá haver desvalorização da estatal.”

Novo gerente

No próximo dia 25 deve assumir a gerência da Caixa Econômica de Arroio do Meio, Vanderlei Dietrich. Ele vai substituir Márcia Real, que está de férias e foi transferida para Triunfo. Daniel Kamphorst é o substituto até que o novo gerente assuma.

Violação da memória

Os furtos que foram feitos em vários túmulos nas últimas semanas deixaram a comunidade perplexa pela ousadia dos receptadores e delinquentes. A violação da memória, a perda de referências históricas com datas de nascimento, falecimento de familiares em túmulos com mais de 100, 150 anos representa uma perda muito maior do que o próprio valor financeiro do material roubado.

Banalização

Tem se falado muito da banalização do crime que tem origem na ausência de valores familiares e formação com educação de valores cristãos e espirituais, que respeita a história e cultura das pessoas. Há também uma crescente relativização de pequenos delitos, que levam a crimes maiores, sem que haja punição.

Por daiane