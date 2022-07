Carta Branca

Um antigo provérbio diz assim: “Até que as lebres aprendam a falar, a história será contada pelos caçadores”. Com isso quer dizer que o mais poderoso é quem explica como as coisas aconteceram. Os demais são como vaca de presépio. Participam apenas como figurantes. Ninguém lhes dá ouvidos.

Bom, se é assim, parece que as lebres estão aprendendo a falar…

Digo isto com um olho no que aconteceu na semana passada, quando o pedido de demissão do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, foi aceito. A mesma coisa aconteceu com um dos seus vice-presidentes, Celso Leonardo Barbosa, no dia primeiro de julho. A cabeça de ambos rolou por igual motivo: denúncias de assédio a funcionárias se tornaram públicas. A conduta dos chefes foi exposta e eles não conseguiram encontrar quem os desculpasse. Ou seja, as lebres estão saindo da toca e botando a boca no trombone.

§§§

No Brasil e no mundo todo, os funcionários estão ganhando cada vez mais coragem de denunciar abusos. No caso das mulheres, isso sinaliza um novo status. Hoje as mulheres se sentem mais merecedoras de respeito do que acontecia no passado. Diminuiu o receio de que a denúncia se volte contra a vítima. Sim, porque muita gente estava acostumada a pensar que o assédio é resultado direto do encorajamento de quem o sofre. Parecia preferível pensar assim do que dar a culpa para o assediador.

Ninguém sabe o número de casos semelhantes a este acontecido na Caixa, que passam sem notificação. Não são todos os funcionários que se sentem em condições de denunciar os abusos que sofrem. Existe o risco de perda do emprego. Como se sabe, a corda costuma rebentar do lado mais fraco. Quem está em posição elevada tem mais chance de ser ajudado a se safar de denúncias e a transferir a culpa, ainda por cima.

§§§

Gostaria de acrescentar um elemento ao conjunto. Parece que o assédio que os chefes se julgam no direito de cometer tem relação com a ideia de que o poder dá essas regalias. No Brasil tem um ingrediente a mais. No Brasil existe um parentesco entre poder e mentalidade escravocrata – essa ideia de que quem pode, pode e quem não pode se sacode, que herdamos do período da escravidão.

A herança da escravidão continua se fazendo sentir no campo do trabalho, embora não haja mais escravos em nosso país desde o ano de 1888. Por obra dessa mentalidade considera-se aceitável que os empregados se submetam humildemente às conveniências do patrão. Isto inclui o direito de o chefe requerer favores sexuais. Parece quase normal esperar mais do funcionário do que bom desempenho profissional.

§§§

Na cabeça de alguns, o cargo elevado dá todas vantagens. Provavelmente era assim que pensavam os executivos da Caixa até há poucos dias. Não é por nada que o povo costuma dizer: Se queres conhecer o Inácio, bota ele num palácio.

Por daiane