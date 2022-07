O Alto Taquari

Será inaugurado neste sábado, dia 09, às 10h, a pavimentação asfáltica de 900 metros da rua Juscelino Kubitschek, em Arroio do Meio. O ato ocorre na esquina com a rua Esperança na presença de autoridades, líderes locais, comunidade e imprensa. Localizada sob a ponte do arroio Grande, a via que interliga o Centro, por meio da rua Dom Pedro II, aos bairros Dom Pedro e Bela Vista, sem a necessidade de travessia pela ERS-130, recebeu um investimento aproximado de R$ 1 milhão.

A obra tem por objetivo desafogar o trânsito de veículos no trevo da cidade, melhorando a mobilidade urbana. Também trará mais segurança e agilidade para a comunidade que necessita se deslocar do Centro para os bairros Bela Vista e Dom Pedro II, oferecendo ainda melhor qualidade de vida aos moradores e empresários locais.

Por daiane