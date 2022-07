Artistas e artesãos mostram seu trabalho no aniversário da loja Hibisco

O Alto Taquari

A Loja Hibisco, situada em Arroio do Meio, comemora seu aniversário neste sábado, dia 23 de julho, das 9h às 16h. Será um dia especial para festejar e inaugurar o novo espaço que está situado no porão da casa histórica na qual também está situada a loja de decoração e utilidades. A proprietária Marcilene Nilsson, que se identifica com todas as formas de arte e cultura, convidou artistas e artesãos locais para mostrar seus trabalhos. “Durante a pandemia acabamos tendo que nos recolher e os espaços para expressão artística diminuíram e quero muito, além de divulgar a loja, poder resgatar a cultura e a convivência pessoal, aproveitando essa bela casa histórica pela qual sou apaixonada e escolhi para instalar minha loja”.

Rafael Haas estará fazendo música ao vivo e também estarão mostrando seus trabalhos: Espaço Cura – por Adriele Maders Tasca, Ana Flora Fitocosméticos, Bruna Mayolo, Jô Weiss Doces, Macramê Fios de Lua, Raquel Bouvié Nilsson, Lavanda Resinart – por Franciele Schwingel, Ateliê Ivoni Dutra Rheinheimer e Charlene Schulze e Deise Lermen da Mary Kay.

O evento irá ocorrer com qualquer tempo. A equipe da Hibisco convida a comunidade para aproveitar os descontos de aniversário e dar uma passada para conhecer a loja que é organizada com muito carinho e expressa a alma da proprietária Marcilene que escolhe todas as peças a dedo.

Na loja Hibisco tem decoração e utilidades e, junto, a Lavanderia Hibisco, localizada no porão, agregou no espaço mix de ofertas de utilidades mais funcionais, voltadas para organização da casa, da despensa, da geladeira, lavagem de roupas, entre outros.

Por daiane