Amor injuriado tem volta?

Trilhos Urbanos

Tudo ia às mil maravilhas quando ela perguntou, com aqueles olhos grandes, cheios de devoção se ele a amava mesmo. Assim, sem ressalvas, apaixonadamente. Ele, bom marido, pai exemplar, com aquela franqueza que sempre se dividia entre a rudeza e a inocência, disparou: “Amor de paixão, sei lá, é difícil medir”. Foi o que bastou para ela, injuriada, ferida em seu orgulho despachar, sem chances de reversão, naquele momento mesmo, o cara que tinha como seu para o “resto da vida”. Varria o futuro entre lágrimas e um dedo em riste a indicar a porta da saída. Até hoje não entendo o porquê dessas perguntas dispensáveis – especialmente pelo lado feminino da espécie – quando as coisas aparentemente vão bem.

Outro dia, a mesma situação se repetiu, porque no amor não existem roteiros originais desde os tempos de Adão e Eva. Desta vez, o ilustre marido, casualmente também em um final de semana, de uma hora para outra ajeita a mala com um kit básico de roupas e, ao contrário do que a esposa esperaria ouvir, tipo uma viagem urgente de negócios, diz que está abandonando a vida a dois. Entre lamúrias, diz sofrer com lembranças de uma ex! Sim, aquela mesma “safada” que o transformara em um “ser desengonçado da afetividade humana”, conforme suas próprias palavras. Em todo tempo juntos, a ex aparecia em pensamentos que, naquele instante delicado, não sabia definir como saudade ou paixão mal resolvida. Aliás, esta, a causa mais provável. Como se poderia prever saiu de casa no domingo e na segunda, já estava mergulhado no vácuo dos que não sabem bem o que desejam da vida, ou no mínimo, de seus amores.

Voltava depois de alguns anos para o velho quarto de infância, na casa da família. E lá, ouviu dos pais que agira afoitamente, misturara sentimentos e fantasias, magoando a mulher que verdadeiramente o amava. Assim, convencido, decidiu pedir para voltar e com um típico discurso de arrependimento. Queria mais uma chance o que, em outras palavras, significa um novo acordo. Com as regras dela, sabia. Afinal, o erro fora dele. Mas a moça, intempestivamente, não o aceitou de volta. Nem pensou duas vezes. Disse que doía ainda a humilhação inesperada, sentia-se “uma idiota após esse tempo todo juntos”.

A vida oferecia o prato mais simples: o feijão com arroz das soluções existenciais. Mas ela decidira, por sua vez, complicar a receita com um toque pessoal. E no amor, assim como na culinária, uma pitada a mais é sempre um risco. Engrossou o caldo e não o aceitou de volta. Se me tivesse pedido uma opinião eu responderia com outra pergunta: Ainda sente amor por ele? Ele te tratava com carinho e afeição? Em caso positivo, troque o orgulho ferido – pela afeição que sempre é transformadora e positiva.

Até porque o inverno ainda está aí e aquele lado frio da cama faz mal a quem se habituou ao calor do ser amado. E que pode sim, apesar de toda devoção, ter seus momentos de insegurança e infantilidade. Alguém aí do outro lado é perfeito?

Por daiane