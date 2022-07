Amizade: uma importante fonte de felicidade

Cotidiano

O mês de julho está diretamente ligado a um dos laços mais importantes que existe entre os seres humanos: a amizade. No dia 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo e, no dia 30, o Dia Internacional na Amizade.

Definida como um sentimento de grande afeição, simpatia e apreço entre pessoas, ela é essencial à saúde mental e social, uma vez que dividir acontecimentos com pessoas com quem se tem afinidade pode ser fundamental para o crescimento e amadurecimento individual.

Adriane Fahl, coordenadora de RH e Cassiane Lisboa Ost, personal trainer, são moradoras de Arroio do Meio e mantêm um laço de amizade há 24 anos. Ambas com 35 anos de idade, destacam que a parceria e a união de uma amizade são fontes de felicidade e fazem a vida valer a pena.

Adri e Cassi – como carinhosamente se chamam – se conheceram na 5ª série do Ensino Fundamental, ao serem transferidas das escolas Getúlio Vargas e Itororó para a São Caetano a fim de dar sequência aos estudos.

Na escola “nova”, tudo era diferente. “Saímos de escolas pequenas do interior e chegamos numa escola e num bairro maior, onde nos sentimos perdidas porque não conhecíamos ninguém e não tínhamos amigos. E foi então que nos conhecemos, nos identificamos e nos apoiamos por estarmos vivendo a mesma situação”, destacam, lembrando o início.

Entre os benefícios do vínculo, Adri e Cassi destacam que, para elas, a amizade é uma importante fonte de felicidade, que contribui positivamente para a saúde mental, principalmente pelos conselhos e acolhimento sempre que necessário. “Cada uma de nós possui uma vida agitada. Trabalho, família, filhos, estudos… Contudo, sempre arranjamos um tempo para nossas caminhadas, chimarrão, boas risadas, parceria em tudo que envolve comilanças e atividades físicas diárias. E, dessa forma, nossa vida fica mais leve e nos mantemos fortes para superar qualquer adversidade”, relatam.

“Uma é o equilíbrio da outra”

Para que uma amizade seja duradoura e saudável, Adri e Cassi destacam reciprocidade do afeto, ajuda mútua, compreensão e, acima de tudo, confiança. “Uma é o equilíbrio da outra. Seja em momentos difíceis ou para comemorar até mesmo pequenas conquistas e felicidades da vida”.

Conflitos sem resolução não estão presentes no caminho de Adri e Cassi que aprenderam a trocar ideias com sinceridade, alinhar diferentes pensamento e, principalmente, aceitar e respeitar a personalidade de cada uma.

Por daiane