Alunos participam de reunião pedagógica em Venâncio Aires

Cotidiano

O Grupo Ambiental (GA) da Escola Municipal Prof. Arlindo Back, de Arroio do Meio, participou recentemente da Reunião Pedagógica e Gincana dos Grupos Ambientais das escolas parceiras do Projeto Verde é Vida, no município de Venâncio Aires.

Na ocasião, os integrantes participaram de uma gincana de integração com atividades esportivas, brincadeiras, desafios e questões das diferentes áreas do conhecimento.

O Grupo Ambiental esteve acompanhado da professora e coordenadora do grupo, Cáren Rockenbach, da vice-diretora da escola, Sandra Cristina Kraemer Schneider e pela supervisora escolar da secretaria de Educação e Cultura, Regina Klein, que representou a coordenadora do projeto da Afubra no município, Joana Prediger.

Por daiane