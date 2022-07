O Alto Taquari

Alunos do Cras de Arroio do Meio e Pouso Novo participam de tarde de integração

Alunos do Cras de Arroio do Meio e Pouso Novo participam de tarde de integração

A Administração de Arroio do Meio, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), promoveu na segunda-feira, dia 27, uma festa de São João no salão do bairro Navegantes. O encontro de vivências foi promovido pelo Cras em parceria com os alunos do Projeto 60+, do projeto de oficinas, do professor Cristiano Silva e do Cras de Pouso Novo.

A tarde de integração entre os dois municípios contou com muita diversão, música, comidas e bebidas típicas. Conforme a coordenadora do Cras, Juliane Duarte, a ação é uma forma de fortalecer e criar vínculos entre as pessoas, além de interagir entre as diversas idades e culturas.

Estiveram presentes no evento o prefeito Danilo Bruxel, a vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, o secretário de Saúde, Gustavo Kasper, além do prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini, acompanhado da primeira dama e da coordenadora do Cras.

Por daiane