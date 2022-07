A arte de vender

Em Outras Palavras

“Encantar o cliente” é o mote da moda para definir o que é fundamental na relação na venda de produtos e serviços. Mais importante que isso, na minha concepção é a capacidade de fidelizar o cliente, fazendo com que ele – sempre! – busque em primeiro lugar em sua pesquisa o estabelecimento que soube cativá-lo através de um tratamento diferenciado.

Nos meus 62 anos na condição de cliente aprendi alguns truques para diferenciar os oportunistas dos verdadeiros vendedores, separar os enroladores dos profissionais cativantes. Baseio minha observação no que é chamado de “pós-venda”. Parto da premissa de que para fisgar o cliente não faltam promessas, brindes, bônus e vantagens que muitas vezes são apenas firulas para iludir, uma enxurrada de percentuais e números.

O que quase sempre acontece é que depois da venda consumada é muito difícil ter a mesma atenção. Em alguns casos, a loja ou o prestador do serviço sequer nos atende ao telefone ou, quando se trata de venda de balcão, terceiriza a responsabilidade.

Isso acontece com frequência na aquisição de um aparelho eletroeletrônico, por exemplo. Tão logo o produto apresenta um defeito, mas esteja dentro da garantia, imediatamente o consumidor ouve:

– O senhor precisa consultar um serviço de assistência autorizada. Não temos como encaminhar.

Chamou a minha atenção que a maioria das lojas

oferecia 10% de descontos no pagamentos à vista

Pronto! É o começo do fim da relação que, até a concretização da venda, parecia fadado ao famoso “felizes para sempre”. Alguns estabelecimentos sequer fornecem a relação de serviços para o conserto ou a troca, sequer se preocupam em sugerir os mais próximos da residência do cliente.

Costumo observar atentamente os vendedores. Esta função é uma arte de lidar com o público. O bom vendedor é dedicado, procura o aperfeiçoamento constante, faz pesquisas particulares junto aos compradores. Vejo pouca preocupação com a opinião dos clientes. E isso vale ouro, garante longevidade do negócio!

No final de semana entrei em uma dúzia de lojas do comércio arroio-meense. Chamou minha atenção que a maioria delas oferecia 10% de desconto para pagamentos à vista, afora duas ou três exceções que foram inflexíveis.

Comprei um tênis e duas camisetas na Via Esporte. Além do atendimento atencioso de uma simpática vendedora chamada Ana Paula, um bilhete que só vi em casa, afixado na sacola, me ganhou. “Gilberto, obrigado por comprar com a gente. Fique à vontade para compartilhar sua compra em suas redes sociais, não se esqueça de nos marcar”, dizia o texto.

Simples, carinhoso, criativo e sem gastos exorbitantes com publicidade. Afetividade e empatia com o cliente. Parabéns!

Por daiane